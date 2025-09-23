Fuerte sismo de magnitud 5,8 sacude Perú: no hay daños registrados

Un sismo de magnitud 5,8 sacudió este martes el sur de Perú sin que hasta el momentos se hayan registrado daños personales o materiales, de acuerdo con los primeros reportes difundidos por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Comando de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

El temblor ocurrió a las 12.39 hora local (17.39 GMT) con un epicentro ubicado en el océano Pacífico, a 60 kilómetros al suroeste de la población de Lomas, perteneciente a la provincia de Caravelí, que forma parte de la sureña región de Arequipa.

El movimiento telúrico se originó a unos 30 kilómetros de profundidad de la superficie marina y se sintió con una intensidad fuerte en la población de Lomas.

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 5.8 ocurrido a 60 km al SO de Lomas, Caravelí – Arequipa. pic.twitter.com/VkP2PsNdMj — COEN - INDECI (@COENPeru) September 23, 2025

De manera más leve se percibió el evento sísmico en la ciudad de Arequipa, capital de la homónimo departamento donde en estos días se celebra la trigésima séptima edición del Perumin, la mayor convención minera de Perú y una de las más importantes de Suramérica.



Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un anillo que rodea el océano más grande del mundo y que concentra alrededor del 80 % de la actividad sísmica mundial.