En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Gustavo Petro
Frontera con Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Fuerzas militares estadounidenses continuarán en el Caribe en “alto estado de alerta”

Fuerzas militares estadounidenses continuarán en el Caribe en “alto estado de alerta”

EE. UU. mantendrá su despliegue militar en el Caribe en “alto estado de alerta” tras la captura de Nicolás Maduro.

Despliegue de EE. UU. en mar Caribe
Despliegue de EE. UU. en mar Caribe.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad