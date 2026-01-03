"Nicolás Maduro es indefendible": Bruce Mac Master por postura del Gobierno tras captura de Maduro

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, calificó la noticia de la captura de Nicolas Maduro como un momento "crucial" que impactará profundamente la economía, la seguridad y el manejo de la frontera en el país.

El líder gremial fue enfático al señalar que el fin del régimen es una condición necesaria para la estabilidad regional, dado que durante años Venezuela sirvió de refugio para el ELN y otros grupos guerrilleros.

Sobre la figura de Nicolás Maduro y su régimen, Mac Master dijo que "no hay la menor duda de que Nicolás Maduro es absolutamente indefensible".

"Es una persona que no solamente ha mantenido al pueblo venezolano en condiciones de opresión, en condiciones de dictaduras, ha sido el líder de un grupo inmenso de corrupción", dijo.



Cuestionamientos a la diplomacia de Petro

Mac Master expresó un fuerte desconcierto ante la postura del gobierno de Gustavo Petro, el cual no ha rechazado abiertamente las acciones de Maduro ni ha reconocido el triunfo de Edmundo González.



Tras conocerse que la Cancillería colombiana rechazó la acción de Estados Unidos y se ofreció como mediadora, el presidente de la ANDI calificó esta defensa como "inaceptable" e "incomprensible" para una democracia.

"Un gobierno, como se dice el gobierno colombiano, que se hace llamar demócrata, no puede realmente no rechazar el comportamiento de Nicolás Maduro. Eso es verdaderamente incomprensible", dijo.

Para el dirigente, el gobierno colombiano tiene la obligación de reconocer los delitos y la opresión a la que fue sometido el pueblo venezolano.

Escuche la entrevista: