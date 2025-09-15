Gerente de un motel perdió la vida tras ataque de cliente por discusión por usar una lavadora

Un escalofriante crimen sacudió a Dallas, Texas, la mañana del pasado 10 de septiembre, cuando el gerente de un motel fue brutalmente asesinado y decapitado presuntamente tras una discusión con un cliente.

La tragedia se desató en el Downtown Suites, luego de una presunta disputa por el uso de una lavadora dañada. La víctima fue identificada como Chandra Mouli Nagamallalah, de 50 años, gerente del establecimiento, y descrito como un hombre trabajador y dedicado a su familia.

El presunto agresor es Yordanis Cobos - Martínez, de 37 años, quien ahora enfrenta un cargo de asesinato con pena capital, el más grave en Texas.

Según los reportes de las autoridades, la discusión comenzó por la lavadora y se intensificó porque Cobos se sintió ignorado por Nagamallalah al no dirigirse directamente a él, lo que escaló a una agresión.

El sospechoso, armado con un machete, persiguió al gerente por el estacionamiento y lo atacó en repetidas ocasiones mientras intentaba huir hacia la oficina. Las cámaras de seguridad del motel captaron la macabra escena.

La esposa de la víctima intentó intervenir, pero fue apartada por el hombre, quien continuó con la agresión hasta separar la cabeza del cuerpo de Nagamallalah. Tras el macabro acto, el agresor tomó el teléfono y una tarjeta de acceso de la víctima, y arrojó la cabeza en una caneca de basura.

Gracias a las alertas de testigos, Yordanis fue rápidamente capturado a pocas cuadras del motel, cubierto de sangre y aún empuñando el machete. En un interrogatorio, el sospechoso admitió haber utilizado el arma para quitarle la vida a Nagamallalah.

Las autoridades han señalado que el sujeto es un inmigrante indocumentado de Cuba con un historial criminal previo con capturas por robo de vehículo y acoso sexual a una menor de edad.

Imágenes sensibles