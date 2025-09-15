Revelan video de riña al interior de discoteca en Popayán donde perdieron la vida tres personas

En la madrugada del 14 de septiembre de 2025, Popayán, Cauca, fue escenario de un terrible acto violento en un establecimiento nocturno, en el barrio Bello Horizonte, que cobró la vida de tres personas.

La primera hipótesis apunta a que se trató de un acto de intolerancia, que escaló cuando un individuo, en medio de una confrontación, accionó un arma de fuego de manera indiscriminada.

Este ataque dejó como resultado la muerte de tres personas, cuyos cuerpos quedaron tendidos en el sitio. Aunque la comunidad intentó auxiliar a las víctimas, no fue posible salvarles la vida.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Daniel Felipe Samboní, Orlando Cuscue y Carlos Mauricio Mosquera. Las versiones preliminares indican que el ataque se originó en medio de una riña.

En videos registrados por cámaras de seguridad del sector se puede observar como varias personas se encuentran compartiendo en el establecimiento, cuando de repente, un grupo de personas empieza a discutir, se acercan a la puerta del lugar y un sujeto con buzo blanco saca un arma y dispara a las personas.

Posteriormente, emprende la huída con un grupo de individuos. Mientras tanto, las personas conmocionadas por los hechos permanecen en el lugar.

Además de las personas que perdieron la vida, este hecho también dejó otros tres individuos que resultaron heridos por los disparos, que se recuperan en centros asistenciales y se encuentran fuera de peligro.

La investigación sobre este lamentable suceso está a cargo de la Policía Metropolitana de Popayán, en estrecha coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de esclarecer los hechos y capturar a los responsables.

Este triple homicidio ha sido registrado por Indepaz como la masacre número 58 ocurrida en Colombia en lo que va del año 2025. Por eso, la comunidad pide a las autoridades acciones concretas para garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a la creciente ola de violencia en el sector.