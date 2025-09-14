En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Universidad Nacional
Petro y reforma a la salud
Metro de Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Tres personas fueron asesinadas en Popayán, Cauca, en un establecimiento nocturno

Tres personas fueron asesinadas en Popayán, Cauca, en un establecimiento nocturno

El hecho estaría relacionado al parecer con un acto de intolerancia, cuando un hombre accionó una arma de manera indiscriminada contra las víctimas.

Armas, referencia
Armas, referencia
Foto: Pexels
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 14, 2025 09:05 a. m.

La tranquilidad en el municipio de Popayán, Cauca, se vio afectada en las últimas horas, cuando un hombre que se encontraba departiendo en un establecimiento nocturno, en un bar llamado BBT, atacó con arma de fuego a varios asistentes que se encontraban en el lugar.

El hecho dejó como resultado tres víctimas fatales.

Según versiones preliminares, este ataque estaría relacionado con un caso de intolerancia. La comunidad intentó auxiliar a los heridos, pero por la gravedad de las heridas fallecieron en el sitio.

cinta_policia_peligro_homicidio_crimen_referencia_2_afp.jpg
Cinta de Policía
Foto: Referencia AFP

Las víctimas fueron identificadas como Daniel Felipe Samboní, Orlando Cuscue y Carlos Mauricio Mosquera.

"En horas de la noche, en el barrio Bello Horizonte en el municipio de Popayán, fueron asesinadas tres personas por un acto de intolerancia", expresó Indepaz a través de un comunicado.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta de inminencia, en la que advierte sobre el riesgo para las comunidades rurales de Popayán por la expansión del Bloque Occidental Jacobo Arenas a través del frente Jaime Martínez, el cual busca controlar corredores estratégicos, ejercer presión sobre la población y generar amenazas, homicidios y posibles desplazamientos forzados.

Publicidad

Según Indepaz, con este atentado sería la masacre número 58 en el 2025.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Popayán

Asesinatos

Publicidad

Publicidad

Publicidad