Gracias a esto atraparon a hombre que grababa a mujeres sin su consentimiento

En video quedó el momento exacto en que cayó un acosador en plena calle de Lomas del Mirador en Argentina, que graba sin consentimiento a mujeres jóvenes usando su celular mientras disimulaba hacer otras acciones para que no notaran que se encontraba haciendo algo raro.

El caso pasó en un supermercado local cuando al sitio llegaron dos jóvenes, entre los 20 y 25 años, quienes estaban esperando ser atendidas, cuando detrás se paró un hombre de una edad avanzada usando un celular mientras ellas estaban en el local y fue gracias a un error que fue descubierto.

Todo quedó al descubierto cuando otro hombre notó que su celular estaba apuntando de manera directa al cuerpo de estas jóvenes, quien de inmediato alertó a todas las personas que se encontraban ahí y terminó saliendo del sitio, evitando un mayor problema. Incluso, un video de una cámara de seguridad captó cómo grababa desde que llegó al sitio y se puso de pie detrás de ellas.

“Las empezó a filmar y fue otro hombre que lo vio y les dijo a las chicas. Lo escrachó. Colaboramos con las chicas con lo que pudimos, les dimos las cámaras para que pudieran ver bien cómo fue”, dijo uno de los dueños del local en diálogo con TN, medio que dio a conocer la noticia que, hasta ahora, ha causado una fuerte indignación en la comunidad por este caso de acoso.



Ni las mujeres ni la comunidad tomaron la decisión de poner algún tipo de denuncia ante las autoridades, pero esperan que con esta exposición le quede al hombre la experiencia y el temor de que no deberá volverlo a hacer, pues, según versiones, es alguien muy conocido y querido en el sector que “fue imposible creer que haría algo así”.

Por ahora, el caso ha dado de qué hablar en Argentina y puso en alerta nuevamente el acoso que sufren las mujeres en las calles.