Grave accidente de camión con opositores deja ocho muertos y más de 30 heridos en Honduras

Al menos ocho personas murieron y una treintena salió herida luego de que un camión que trasladaba a simpatizantes de los partidos opositores Liberal y Nacional se volcara este domingo, durante una caravana de cierre de campaña en el occidente de Honduras, informó la secretaria del Parlamento, Angélica Smith.

El accidente se produjo durante el desplazamiento de simpatizantes de ambos partidos en el municipio de San José de Colinas, departamento de Santa Bárbara, señaló Smith en la red social X.

"Un trágico accidente en la caravana de los partidos PNH (Partido Nacional) y PLH (Partido Liberal) ha dejado, hasta el momento, un saldo de 8 personas fallecidas", afirmó la funcionaria.

Los ocupantes del camión se trasladaban hacia la aldea San Miguel de Lajas, tras participar en un mitín político al cierre de la campaña de los partidos Nacional y Liberal. Los cuerpos de socorro no han precisado si entre los muertos y lesionados hay menores de edad.





Smith dijo que se une "al dolor que hoy enluta al pueblo de (San José de) Colinas y a todo nuestro departamento" y que se mantiene en "comunicación permanente" con los alcaldes Luis Perdomo y Amable de Jesús Hernández, quienes "ya han activado los equipos de rescate" para atender a las víctimas y trasladar a los heridos a centros asistenciales.

Las autoridades locales y equipos de rescate permanecen en la zona para atender la situación, mientras las investigaciones sobre las causas del siniestro continúan. Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte buscan determinar si el accidente ocurrió por exceso de velocidad del conductor o por exceso de pasajeros.

Los accidentes de tráfico representan la segunda causa de muertes violentas en Honduras, donde ninguna de sus carreteras es de alta velocidad. El exceso de velocidad, la distracción de conductores, la ingesta de bebidas alcohólicas y la imprudencia de peatones son las principales causas de los accidentes viales en Honduras.