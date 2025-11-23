En vivo
Mundo  / Grave accidente de camión con opositores deja ocho muertos y más de 30 heridos en Honduras

Grave accidente de camión con opositores deja ocho muertos y más de 30 heridos en Honduras

Los cuerpos de socorro no han precisado si entre los muertos y lesionados por el accidente hay menores de edad.

Foto: captura de pantalla
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de nov, 2025

