Habla familia de hombre asesinado por su exyerno y exige justicia: "Amenazas y humillaciones"

La muerte de Claudio Lencina, de 55 años, sigue generando dolor e indignación entre sus familiares, quienes aseguran que fue asesinado de la manera más cruel por su exyerno, Javier Alejandro Toscano González.

La víctima recibió varios disparos mientras intentaba defender a su hija de los acosos y maltratos constantes que sufría a manos del agresor.

El crimen ocurrió el 10 de noviembre del año pasado en la localidad de Villa Albertina, partido de Lomas de Zamora (Argentina). Ese día, Claudio salió a encarar a González, cansado de ver cómo su hija era víctima de un ciclo de violencia que llevaba años repitiéndose.

Cuando le exigió que se retirara de la vivienda, el atacante respondió con furia y disparó en repetidas ocasiones desde el interior de su automóvil.

“Mi papá estaba en el portón y le gritó que se fuera. Él no se bajó del auto y desde adentro le vació el cargador, lo mató delante del nieto”, contó Brenda, otra de las hijas del fallecido, a medios locales.

Aunque Claudio fue llevado de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Fiorito, murió antes de recibir asistencia médica.

Tras el ataque, Toscano González logró escapar y permaneció prófugo durante casi un mes. Finalmente, fue detenido el 6 de diciembre en la casa de su hermana, en Ingeniero Budge, a pocas cuadras de una comisaría.

Desde entonces permanece bajo custodia, a la espera del juicio oral que definirá su futuro.

La historia de Jennifer, hija de Claudio y expareja del atacante, revela un largo historial de violencia de género. Durante 16 años soportó golpes, amenazas y humillaciones, llegando a denunciarlo en varias oportunidades. Sin embargo, siempre regresaba con él, de acuerdo con testimonios de familiares.

Incluso después del asesinato, la mujer mantuvo contacto con González, le llevaba ropa a prisión y nunca se presentó a declarar.

Hoy, a casi diez meses del crimen, la familia Lencina exige justicia y reclama la pena máxima para el acusado. “Le vació el cargador del arma”, repite Brenda, convencida de que no se puede permitir que un hecho tan atroz quede en la impunidad.