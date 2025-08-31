Habla mamá de joven de 21 años que descubrió que fue atacada tras ver un video en redes sociales

Una joven de 21 años denunció en diferentes plataformas que fue víctima de abuso por parte de varios hombres en marzo de este año. El impactante suceso salió a la luz cinco meses después, en agosto, cuando la mujer se enteró de lo ocurrido al ver un video que circulaba en redes sociales y mostraba la agresión.

Según su testimonio, esa noche perdió el conocimiento tras ingerir una bebida alcohólica en una discoteca de Villa González, República Dominicana, señalando que fue drogada. Posteriormente, despertó en un hospital sin recordar cómo había llegado allí.

Joven se entera que fue abusada por 5 hombres tras ver un video en redes sociales Foto: redes sociales

La joven declaró que no conocía a ninguno de los hombres que aparecen en la grabación. "Fue solo cinco meses después, al ver el video en internet, que supe lo que me habían hecho", dijo.

La difusión del material generó una fuerte indignación en la comunidad. Las autoridades, a través de la Policía Nacional, lograron la captura de los seis hombres acusados, identificados como Yamir Fernando Pérez, Javier Eduardo Núñez, Oniel Rafael Pichardo, Delfry de Jesús Rodríguez, José Alfonso Rubiera y Edwin Manuel Castro (quien se entregó voluntariamente).

Se entrega a la Policía Nacional uno de los acusados de abuso sexual a joven en Villa González, Santiago.



La Policía Nacional informó que José Alfonso Rubiera se entregó voluntariamente a las autoridades de la institución, en relación al caso de la joven

Una línea de investigación se centra en la amiga de la víctima, quien es sospechosa de haber sido la persona que grabó la agresión, información que las autoridades se encuentran verificando.

La joven denunciante afirmó que tiene lagunas de aquella noche, y está pidiendo que su caso no quede impune y se haga justicia.

"Una amiga me vino a visitar aquí a la casa, eran como aproximadamente las 9 de la noche. Ella le dice a mi mamá que me de permiso hasta las 11 más o menos", dijo en la denuncia.

Actualmente, se encuentra recibiendo acompañamiento psicológico y médico mientras avanza el proceso judicial para esclarecer completamente lo sucedido.

La joven que fue drogada y abusada por 6 hombres en Villa Gonzalez, Santiago.

Por su parte, la madre de la joven también ha dado una fuerte declaración para CDN, indicando que "quiero que por favor cada quien haga un acto de nobleza y borre este vídeo, porque yo como madre se lo pido, porque como le pasó a la niña mía, le puede pasar a otra persona".

Además, añadió que "aquí esto ha pasado otras veces y no se ha hecho justicia". Sobre los presuntos agresores, la madre dijo que: "Ella los conoce solo de vista. A uno solo ella conoce bien, pero los otros ella no los conoce".

Concluyó que la amiga le dijo que: "Ella está dispuesta a declarar donde sea, que ella quiso ayudar, pero ellos no la dejaron".