Joven se entera que fue atacada por 5 hombres tras ver un video en redes sociales

Una joven de 21 años asegura que fue víctima de un abuso sexual grupal que presuntamente ocurrió en marzo de este año, en República Dominicana. Los hechos salieron a la luz pública y generaron indignación en agosto, cuando la víctima se enteró de lo sucedido tras la difusión de un video del hecho en redes sociales.

Según su testimonio, aquella noche perdió el conocimiento después de ingerir una bebida en un bar, donde había salido con una amiga, y sospecha que fue drogada.

Las autoridades lograron la captura de los seis hombres acusados de participar en el presunto abuso. Los implicados fueron identificados como Yamir Fernando Pérez Toribio, Javier Eduardo Núñez Toribio, Oniel Rafael Pichardo Martínez, Delfry de Jesús Rodríguez, José Alfonso Rubiera Rodríguez y Edwin Manuel Castro Guzmán.

En el testimonio la joven asegura: "Una amiga me vino a visitar aquí a la casa, eran como aproximadamente las 9 de la noche. Ella le dice a mi mamá que me de permiso hasta las 11 más o menos", dijo.

La joven que fue drogada y abusada por 6 hombres en Villa Gonzalez, Santiago.

Además, agregó que "una chica de aquí que me reconoció allá, me sacó afuera para pedirme un taxi para llevarme al hospital y uno de los de ellos supuestamente le dice a la chica 'vella viene con nosotros, nosotros la vamos a llevar al hospital'".

Algunos de ellos se entregaron voluntariamente, mientras que otros fueron localizados mientras se escondían. Todos fueron llevado al Ministerio Público, que adelanta investigaciones por abuso sexual, asociación de malhechores, suministro de sustancias controladas y difusión de contenido ilegal.

Una línea de investigación clave se centra en la amiga de la víctima, quien se encuentra siendo investigada por la sospecha de haber sido la persona que grabó la agresión, una información que las autoridades aún están verificando.

Por su parte, la víctima ha afirmado que sufre de lagunas sobre el hecho, pero se encuentra recibiendo acompañamiento psicológico y médico especializado mientras avanza el proceso judicial.