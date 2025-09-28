Habla mamá de joven que acabó con la vida de un vecino tras discusión: “Se sintió amenazado”

El pasado 26 de septiembre de 2025, un terrible hecho de violencia conmocionó a los ciudadanos de San Antonio, en Estados Unidos, luego de que una discusión terminara en una tragedia que cobró la vida de un hombre.

Los hechos se registraron cerca de las 4:47 de la tarde. Según testimonios recogidos por Telemundo y los reportes iniciales de las autoridades, un joven se encuentra siendo investigado por disparar a través de una puerta, causando la muerte de uno de sus vecinos.

La madre afirmó que su hijo cometió este crimen en medio de un acto de defensa propia y bajo fuerte presión. La mujer argumenta que su hijo y su familia vivían amenazados por algunos de sus vecinos.

"Era yo o era él. Él nunca quiso hacerles daño, por eso se entregó a las autoridades e incluso dio el arma. Ese muchacho quiso abrir la puerta, ahí fue cuando mi hijo empezó a tirarle", dijo la mujer.



El enfrentamiento se dio en el parqueadero del conjunto entre dos hombres, de al rededor de los 20 años, por razones que aún no han sido reveladas. "Yo estaba dormida y oí balazos. Él salió grite y grite 'llama a la policía'", añadió la mujer.

Las autoridades confirmaron que la víctima, tras recibir el impacto de bala en su pierna y su abdomen, sufrió una grave caída por unas escaleras. A pesar de los esfuerzos médicos para salvar su vida, el hombre fue posteriormente declarado muerto en el hospital debido a las lesiones y la contundencia del ataque.

La defensa del sospechoso se sostiene en que “se sintió amenazado” en el momento en que decidió accionar el arma. Mientras avanzan las investigaciones y las autoridades buscan esclarecer los hechos, la familia del hombre fallecido pide justicia.