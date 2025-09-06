Habla abuela de menor de 4 años que perdió la vida a manos de su padrastro en su propia casa

Una niña de solo 5 años, identificada como Danna, fue asesinada el pasado 1 de septiembre de 2025 en su casa, en México. Por este lamentable hecho, su padrastro, Jorge Alan, de 36 años, y su madre, Rosa Aurora, de 28 años, fueron capturados como presuntos responsables del feminicidio.

La noticia ha conmovido a la comunidad, especialmente a la abuela de la menor, María del Carmen Gómez Rodríguez, quien ha iniciado una búsqueda desesperada por ayuda para trasladar el cuerpo de Danna a Veracruz, lugar donde la cuidó durante gran parte de su vida.

La investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reveló impactantes detalles sobre las circunstancias de la muerte de Danna. La autopsia practicada a la menor determinó que la causa de muerte fue una contusión profunda en el cráneo, tórax y abdomen.

Además, se confirmó que Danna presentaba hematomas en el abdomen, lo que sugiere que el maltrato fue prolongado. Esto contradijo lo que afirmó Jorge, quien había argumentando que la niña sufrió una caída accidental tras resbalar con su propio vómito.

Foto: Telediario

En entrevista con Telediario, María del Carmen, la abuela materna de Danna, dio su desgarrador testimonio sobre lo sucedido. Según dijo, la menor vivía con ella, sin embargo, 5 meses atrás la madre había decidido llevársela.

"Mi bebé estaba encueradita, nada más con un chorcito y el asesino al lado de ella. Mi bebé le decía a mi hija que le dolía su espalda, llegó mi hija y le trajo un alcohol y de momento la niña cayó, cayó agonizando en el suelo, tenía espuma por la boca. Dice su hermana, la mayor, que agarró, la cargó, y que en su brazo ahí quedó, murió en su casa", dijo.

"La niña presenta golpes en estómago, en los pulmones. Ya están detenidos", añadió.

Además, se refirió a su hija, afirmando que: "No tengo palabras que decirle a ella porque no la quiero ver, la verdad. Yo quiero mi bebé primero y la autoridad que se encargue de ella, que le haga justicia a ella, a los dos, lo que tienen que pagar", mencionó