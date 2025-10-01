Habla mujer herida tras ataque de su expareja por terminar la relación: "Pidiendo auxilio"

Roxana Parra, una joven enfermera de 25 años, fue víctima de un violento ataque perpetrado, presuntamente, por su pareja sentimental.

Según los reportes oficiales y el testimonio de la mujer, el sujeto, de 50 años, la roció con gasolina y le prendió fuego, consumiendo también la vivienda donde vivía juntos en Venezuela. La víctima, graduada recientemente y madre de un niño, trabajaba en un hospital.

Los hechos se registraron el pasado domingo 28 de septiembre, por lo que las autoridades y cuerpo de bomberos tuvieron que llegar al lugar para apagar las llamas y atender a la mujer de urgencia.

Los testimonios de los vecinos y los reportes detallaron que el detonante del crimen fue la intención de Roxana de poner fin a la relación.



La agresión se produjo en medio de una discusión, en la cual el agresor, que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, ya había amenazado a la joven previamente con un cuchillo. A pesar de las graves heridas, Parra logró escapar y se revolcó en el piso, mientras el hombre la golpeaba y le gritaba.

La mujer dijo en un video que se ha difundido en redes sociales: "Yo me empiezo a quemar, estábamos cerca de donde estaba el combustible. Yo, como pude, salí corriendo hacia afuera, gritando y pidiendo auxilio. Me empiezo a echar tierra y a tirarme al suelo".

"Él sale y me dice: 'Ahora sí, te vas a morir'. Yo logro zafarme y salgo corriendo pidiendo auxilio. En la carretera pasó un señor de una moto y él me trajo al hospital", relató.

Debido a la gravedad del ataque, Parra sufrió quemaduras graves en varias partes de su cuerpo, de más del 40 %.

Inicialmente, fue trasladada a un centro de salud local, y debido a la complejidad de las heridas, tuvo que ser ingresada a una Unidad de Cuidados Intensivos, donde sigue recibiendo atención médica especializada.

Por su parte, funcionarios de la Policía capturaron al hombre de 58 años la mañana del pasado lunes 29 de septiembre. El presunto agresor se encuentra bajo custodia de las autoridades y será presentado ante los tribunales en las próximas horas.