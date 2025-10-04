Habla mujer que acabó con la vida de su esposo: "Estábamos discutiendo”

La comunidad de Perú se encuentra conmocionada luego de que la Policía encontrara el cuerpo de Alexander Valverde Laines, de 42 años, dentro del baúl de su carro, el cual estaba parqueado a solo unas cuadras de su vivienda.

Las autoridades se hicieron presentes en la escena tras la alerta de los vecinos, quienes denunciaron un intenso olor que salía de un vehículo. Al revisar el carro, las autoridades confirmaron el hallazgo de un cadáver envuelto en sabanas y en avanzado estado de descomposición.

Además, la víctima presentaba manchas de sangre y signos de violencia que señalaban heridas con un objeto cortopunzante. El caso tomó un giro al identificarse a la principal sospechosa, Keily Arimar Aguilera Meneses, de 42 años y nacionalidad venezolana, quien era la pareja sentimental del fallecido.

En el interrogatorio de las autoridades, la mujer rompió en llanto y confesó los principales detalles del asesinato. Según su propia declaración, dijo haber acabado con la vida de su esposo en medio de una discusión de pareja: “Lo maté porque estábamos discutiendo”.



Escena del crimen Foto: AFP

Las investigaciones revelaron que la pareja había mantenido una relación de veinte años y tenía tres hijos en común. La presunta asesina permanece bajo detención esperando que avancen las investigaciones de las autoridades para definir su condena.

Keily Arimar confesó que el asesinato se perpetró el 21 de septiembre, pero no fue hasta ocho días después, el 29 de ese mes, que el cuerpo fue trasladado. Durante ese lapso, la presunta asesina ocultó el cadáver de su esposo debajo de la cama.

El posterior traslado del cuerpo al baúl del vehículo fue realizado bajo engaño, pues la madre de la víctima señaló que la nuera se llevó el carro, que su hijo había dejado estacionado, asegurando que lo movería a un taller mecánico.

Foto: Pexels.

En una entrevista con el América Noticias, el padre de la mujer contó que: "Vivían acá normal, todo era normal. Quizá me hubiera sucedido a mí, al parecer la señora ha estado enferma. Yo he llegado como a las 2 de la mañana. No lo puedo creer, todo era buena relación".

Además, una de las vecinas dijo que "estaban de cumpleaños, había fiesta, bulla, música hasta las 10 de la noche, fue cumpleaños de uno de los niños, había globitos, no era de adultos".

