Habrá nuevas elecciones en España para presidente de Gobierno

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reconoció este martes que desde las elecciones de abril intentó "por todos los medios" lograr un acuerdo de gobierno, pero que le ha resultado "imposible".

En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Sánchez responsabilizó al izquierdista Unidas Podemos (UP) por haber "impedido cuatro veces" en 2016 y 2019 la formación de un Gobierno progresista y al centro derecha del Partido Popular y Ciudadanos por no abstenerse para que el Ejecutivo no dependa de los independentistas.

"Lo he intentado por todos los medios, pero nos lo han hecho imposible. He procurado conformar un Gobierno para España, un gobierno no cualquier gobierno, sino el que a mi juicio necesita España ante los desafíos que tenemos por delante", recalcó Sánchez.

