Henny Penny: la gallina que fue capturada intentando ingresar al Pentágono y se volvió viral

Una gallina fue capturada el pasado lunes 31 de enero mientras "husmeaba en la zona segura del Pentágono", uno de los edificios más protegidos del mundo, anunció una organización defensora de los derechos de los animales.

La Liga de Bienestar Animal de Arlington fue llamada para recoger al ave de corral y devolverla a un gallinero, dijo la propia organización en su cuenta de Facebook. El periódico Military Times también informó sobre la intrusión del ave.

"¿Se perdió tratando de cruzar la calle? ¿O es una espía en misión para robar secretos de estado? Ella por el momento mantiene el pico cerrado", plantea con humor esta publicación especializada en asuntos militares.

La Liga de Bienestar Animal de Arlington publicó una foto de la gallina y escribió: "Aparentemente, la respuesta a "por qué el pollo cruzó la carretera" es... para llegar al Pentágono?! Muy temprano esta mañana, esta gallina fue atrapada escondiéndose por el área de seguridad en el Pentágono (no estamos bromeando) y llamaron a nuestros oficiales para que vinieran a recogerla. ¡El sargento Ballena la trajo a salvo al refugio donde se quedará hasta que encontremos un nuevo hogar para ella! Ahora necesitamos un nombre para ella - ¡sugerencias bienvenidas!"

Después de varias sugerencias por parte de los usuarios de esta red social, la gallina fue apodada como 'Henny Penny', Hen (gallina) y Pen (Pentágono).

Dos días después, la misma cuenta publicó un video de la gallina escuchando una canción que cantó Jimmy Fallon en The Tonight Show Starring titulada “Chicken at the Pentagon” (Pollo en el Pentágono).

