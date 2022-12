Hermana de Fidel Castro lamenta su muerte, pero asegura que no asistirá a su funeral

A través de un comunicado, Juanita Castro, una de las hermanas del fallecido Fidel Castro, aseguró que aunque lamenta la muerte de su hermano, no viajará a Cuba para participar de las honras fúnebres del líder de la revolución cubana.



JUANITA CASTRO





Miami, Florida, 26 de noviembre de 2016



La muerte de mi hermano Fidel Castro Ruz ayer viernes 25 de noviembre trajo al presente dolorosas heridas.



Hace cincuenta y un años que llegué a este exilio en Miami como todos los cubanos que salieron para encontrar un espacio donde luchar por la libertad de su país.



Lo hice, eso fue más que claro, y jamás he cambiado mi postura aunque por esta tuviera que pagar un alto precio de dolor y aislamiento.



Durante décadas me enfrenté al sistema vigente en Cuba y también a quienes en el exilio injustamente no perdonaron que mis apellidos fueran Castro Ruz y me atacaran despiadadamente.



Sin embargo, ante la noticia y como hermana de Fidel, estoy viviendo en estos momentos la pérdida de un ser humano que tuvo mi sangre, al igual que sucedió en su momento, con las muertes de mis hermanos Ramón y Angelita.



JUANITA CASTRO



Ante los malsanos rumores de que me dirigía a Cuba para los funerales, quiero aclarar que en ningún momento he regresado a la isla, ni tengo planes hacerlo.



He luchado al lado de este exilio, brazo con brazo en las etapas más activas e intensas en décadas pasadas, y respeto los sentimientos de cada quien, sin embargo, no me regocijo de la muerte de ningún ser humano, mucho menos puedo hacerlo con alguien con mi sangre y mis apellidos.



Pido respeto a los sentimientos que en estos momentos me embargan, toda vez que he pagado un alto precio por vivir aquí.



Hago votos porque podamos encontrar, no un camino de confrontación y de odio, sino uno que nos una finalmente a todos los cubanos.



Les agradezco su comprensión para mi persona.



