En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Hijo de famoso comediante perdió la vida por una gripa común

Hijo de famoso comediante perdió la vida por una gripa común

El menor fue ingresado por urgencias el pasado 21 de diciembre luego de presentar serias dificultades respiratorias en su vivienda.

Publicidad

Publicidad

Publicidad