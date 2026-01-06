Hijo de famoso comediante perdió la vida por una gripa común

El mundo permanece consternado tras confirmarse una dolorosa noticia para el influencer Paul J Kim. El también comediante religioso estadounidense dio a conocer la muerte de su hijo Micah Joseph, de tan solo cinco años, luego de una grave complicación de salud que se originó a partir de una gripa común. El caso ha generado un fuerte impacto entre sus seguidores, no solo por la corta edad del menor, sino también por la inesperada forma en la que evolucionó su estado médico.

Kim, quien es reconocido por compartir mensajes de su fe católica y reflexiones familiares en redes sociales, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida junto a su esposa y sus otros cinco hijos.



Hijo de Paul J Kim murió tras complicaciones de una gripa

Según lo revelado por el propio creador de contenido, Micah fue ingresado por urgencias el pasado 21 de diciembre luego de presentar serias dificultades respiratorias en su vivienda. Lo que inició como un cuadro gripal se transformó rápidamente en una sepsis, situación que obligó su traslado inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Tras su hospitalización, los médicos informaron que el niño debía ser conectado a soporte vital mecánico y que presentaba afectaciones en su actividad cerebral. Durante más de once días, la familia se aferró a la esperanza de una recuperación favorable.



Seguidores de Kim le enviaron mensajes de apoyo en Navidad

En plena Navidad, Paul J Kim compartió un mensaje en el que describió este episodio como la prueba más dura que había enfrentado junto a su esposa. En esa publicación pidió oraciones y acompañamiento, con la esperanza de que la fe y el trabajo médico lograran un milagro.



Días después, el influencer reveló que Micah fue diagnosticado con una enfermedad poco común, lo que complicó aún más el panorama. Finalmente, el menor falleció el 31 de diciembre, cerrando un año marcado por el dolor para su familia.



El mensaje de despedida del influencer y comediante

Tras la muerte de su hijo, Kim compartió un emotivo mensaje en el que expresó su tristeza, pero también su convicción espiritual. “Micah Joseph comienza el nuevo año disfrutando de la gloria, el amor y la paz inagotables de Dios”, escribió, agradeciendo las muestras de solidaridad recibidas.

El influencer aseguró que, aunque el dolor es profundo, mantiene la fe de que su hijo se encuentra “en casa”.