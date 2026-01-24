En vivo
Hombre acabó con la vida de su hijo tras discutir con su pareja: "Algo muy malo dentro de mí"

Hombre acabó con la vida de su hijo tras discutir con su pareja: "Algo muy malo dentro de mí"

Se conoció un video grabado horas antes del suceso en el que se observa al capturado amenazando con un cuchillo a su expareja, lo que evidencia un entorno de agresividad previa al fatal desenlace.

Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de ene, 2026

