Hombre acabó con la vida de su pareja mientras estaba en su lugar de trabajo: esto se sabe

La violencia de género tiene conmocionados a los ciudadanos de Brasil tras conocerse detalles del brutal femicidio registrado en el estado de Pernambuco, presuntamente a manos de su expareja mientras trabajaba.

La víctima fue identificada como Emiliane Veríssimo, de 32 años, quien fue asesinada a tiros mientras se desempeñaba en su jornada laboral en una estación de servicio de gasolina. El ataque ocurrió a plena luz del día, frente a varios clientes que se encontraban en el lugar.

Según medios locales, varios testigos del crimen relataron a las autoridades el pánico generado cuando el hombre se acercó a ella y abrió fuego sin mediar palabra.

Las primeras versiones indicaron que el agresor fue identificado por las autoridades y la familia como la expareja de Emiliane. Por eso, las autoridades mantienen la hipótesis de que se trató de un asesinato presuntamente por conflictos y peleas que la pareja tenía frecuentemente antes del ataque.



Tras cometer el crimen, el atacante huyó inmediatamente del sitio, por lo que las autoridades iniciaron un operativo para dar con su captura. Horas después de la fuga del sujeto, un impactante hallazgo dio un giro al caso.

El cuerpo del agresor fue localizado sin vida en una zona rural del municipio. Aunque las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo, aún no han esclarecido cual fue la causa de la muerte del sujeto.

Por ahora, la Policía mantiene abierta la investigación para esclarecer la secuencia completa de los hechos, determinar si el hombre actuó solo y qué sucedió en las horas posteriores a la huida de la escena del crimen.

Este caso ha generado gran conmoción en los habitantes de Brasil, quienes exigen medidas de seguridad para las mujeres que denuncian violencia por motivos de género, y penas ejemplares para los agresores, para evitar más feminicidios.

