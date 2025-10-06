Hombre acabó con la vida de un cantante en vía pública: autoridades investigan

El rapero sueco Hamza Karimi, conocido en el ámbito musical como Hamko, fue víctima mortal de un violento tiroteo a plena luz del día en Marbella, España.

El crimen ocurrió el pasado viernes 3 de octubre de 2025, en horas de la tarde. Hamko, de 25 años, fue sorprendido por un atacante mientras se encontraba hablando por teléfono en la terraza de una cafetería.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento en que el sujeto, que bajó de un vehículo oscuro, le disparó más de 10 veces. A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Costa del Sol, el joven rapero falleció a causa de las graves heridas sufridas.

Tras el ataque, el asesino huyó en un vehículo, pero fue interceptado y detenido poco después por la Policía Nacional. El capturado es un hombre de 38 años, de nacionalidad sueca.



Las autoridades han señalado que la principal línea de investigación que manejan está orientada a las bandas criminales que operan en la zona, sin embargo, aún están realizando labores de investigación.

El asesinato de Hamko se produce en medio de un trasfondo de crimen organizado. El rapero, según medios locales, mantenía vínculos con una banda criminal de Estocolmo y estaba "amenazado", pero se encontraba en España de vacaciones.

Además, las autoridades han revelado que poco antes había cumplido una condena en la cárcel por intento de asesinato en marzo de 2020, presuntamente por haberle disparado a un menor de 14 años en el estómago.

Además, Hamko formaba parte de un círculo de artistas urbanos golpeado por la violencia, pues era amigo cercano de Einar, otro conocido rapero asesinado a tiros en 2021 y de Mariaci, quien también fue víctima mortal de un tiroteo en 2022.

Este es el video