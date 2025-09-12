Hombre chocó contra un carro con su novia y la dejó sola para revisar cómo estaba su moto

Un video que se ha hecho viral en redes sociales ha generado gran indignación por la reacción de un motociclista tras un terrible accidente junto a su pareja.

El hecho ocurrió en Sangolquí, Ecuador, en horas de la noche, cuando un hombre y su novia viajaban en una motocicleta a alta velocidad. Repentinamente, la moto impactó violentamente contra un carro que cruzaba por la avenida principal.

Las imágenes fueron captadas por cámaras de seguridad del lugar, que muestran cómo la alta velocidad de la moto llevó a un choque de frente, donde ambos cayeron al suelo de manera abrupta.

Lo que encendió la controversia fue la actitud del conductor tras el choque, pues mientras su pareja, que iba de acompañante, permanecía tendida en el suelo emitiendo evidentes gritos de dolor, el hombre priorizó de forma alarmante el estado de su vehículo.

Testigos del lugar y las grabaciones revelaron que, tras levantarse, el motociclista se apresuró a revisar la moto, intentando encenderla y evaluar los daños, dejando sola a la joven herida hasta que otra persona se acercó para ofrecerle ayuda

En redes sociales usuarios comentaron cosas como "Queda muy claro que al conductor no le importaba la chica" o "Que lástima por la chica, ojalá no tenga mayores lesiones".

Aunque aún no se conocen mayores detalles del estado de salud de la mujer, versiones extraoficiales han señalado que tuvo graves heridas y se encuentra recuperándose tras recibir atención médica.

Este es el video