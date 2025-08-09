Hombre de 65 años muere a manos de sus propios hijos; los había denunciado 12 veces

Felipe Hernández, un comerciante de 65 años y padre de cuatro hijos, fue víctima de un brutal crimen dentro de su propia tienda de ropa de lujo tras ser golpeado brutalmente por dos de sus hijos.

El hecho sucedió el pasado 19 de julio en Murcia, España, y quedó registrado por cámaras de seguridad del local. De acuerdo con las imágenes, el hijo mayor de Felipe, un hombre de 35 años licenciado en derecho, fue quien irrumpió en el negocio en compañía de su hermana de 31 años.

En la grabaciones se puede ver como los ambos hijos se dirigen directamente hacia su padre, lo tiran al suelo violentamente para empezar a agredirlo con patadas y empujones, todo esto mientras el hombre no lograba defenderse.

Felipe Hernández murió a manos de sus hijos. Foto: Captura de redes sociales

Tras la terrible golpiza, los hijos de Felipe huyeron del lugar y dejaron al hombre malherido y con el rostro ensangrentado, quien finalmente logró levantarse, cerrar la tienda de ropa hasta salir tambaleándose a la calle, donde con las últimas fuerzas que le quedaron gritó: "Me han pegado mis hijos".

Sin embargo, apenas el hombre cruzó la calle, colapsó en medio de la carretera y falleció minutos después.



Este es el video de los hijos golpeando a su padre

🎥 VÍDEO 🚨 Imágenes muy duras ⚫️ Los últimos minutos de la vida de Felipe Hernández. Así sufrió la agresión el comerciante y dueño de Tejidos Hernández el pasado sábado en Molina de Segura. COMPLETO EN https://t.co/vSNTLnkYDc pic.twitter.com/mLyvt59MFF — La 7 (@la7tele) July 28, 2025

Al respecto, el hermano de Felipe, José Hernández, señaló que el hombre ya había denunciado al menos 12 veces el maltrato y acoso que recibía de sus propios hijos en varias ocasiones.

Según reveló el hermano de la víctima, en las denuncias se incluía el robo de las llaves de su casa, amenazas y ataques en su lugar de trabajo. "No vamos a parar hasta que te pase algo", al parecer le habían dicho los hijos de Felipe a su padre.

De acuerdo con medios locales, los hijos de Felipe lo señalaban de no contribuir económicamente con la familia; no obstante, los hermanos del comerciante desmintieron estas versiones y revelaron que Felipe, al separarse de su esposa, cedió gran parte de su patrimonio, (incluyendo una sociedad de 12 inmuebles).

El conflicto familiar, aseguran sus allegados, se agravó cuando Felipe inició una nueva relación sentimental con una mujer llamada Toñi y comenzó a compartir momentos de su vida en redes sociales. “Desde que lo veían feliz, le deseaban la muerte”, sentenció José.

Las autoridades investigan el caso mientras la comunidad exige justicia por un crimen que deja al descubierto un historial de violencia familiar ignorado durante años.