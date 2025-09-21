Hombre de 83 años atacó a una mujer en un ancianato por reclamo sobre la limpieza: quedó en video

Un video de cámaras seguridad captó el momento exacto en que John Gula, un anciano de 83 años que vivía en un lugar para adultos mayores llamado Rebecca Towers, apuñaló a una empleada.

El hecho ocurrió el pasado 4 de agosto en Miami Beach, luego de que Amelia Sola-Artes, una gerente del lugar, fuera al apartamento de Gula para hablar sobre un problema en la limpieza.

Las investigaciones de las autoridades mostraron que Gula es veterano militar del estado de Washington. Cabe recordar que los videos fueron revelados esta semana por medios locales.

En los videos se puede observar a la víctima conversando con Gula y su novia fuera del apartamento por unos minutos. Repentinamente, el hombre sacó una navaja de su bolsillo y se lanzó sobre la mujer, apuñalándola varias veces en la cabeza y el pecho.



La empleada, cubierta de sangre, forcejeó con el sujeto y logró quitarle el arma, tirándola al pasillo. A pesar de que la novia de Gula intentó detener al anciano, él intentó sacar un segundo cuchillo y la atacó nuevamente por la espalda.

La víctima pudo escapar, corriendo llena de sangre y tambaleándose por el lugar debido a las fuertes heridas que le había generado, hasta refugiarse en la casa de un vecino que llamó a las autoridades.

Al llegar, la policía encontró a la mujer en grave estado de salud y fue llevada de emergencia al hospital para ser operada. John Gula fue capturado.

Según el informe de las autoridades, aunque se había cambiado los pantalones, todavía vestía una camisa de la Marina de Estados Unidos manchada de sangre. Aunque el hombre no tiene antecedentes penales, la comunidad está exigiendo fuertes medidas, argumentando que es un peligro.

Por ahora, el sujeto será juzgado por intento de asesinato en segundo grado y se espera definir su futuro judicial.

Este es el video