Hombre demandó a su empresa por no subirle el sueldo; lleva incapacitado 15 años

Es viral en las últimas horas la historia un hombre que demandó a su empresa por no subirle el sueldo. El relato se dio en Inglaterra, que, según El Clarín , ha causado una fuerte sensación por parte de sus empleadores.

Se trata de Ian Clifford, quien desde 2008 pidió una licencia remunerada a raíz de una problema de salud que le acaparó su día a día. Empezó a trabajar para Lotus Development en 2000, ante de tener el IBM que le llevó a "no sentirse capaz para trabajar".

Fue en 2013, cuando aún sin trabajado, que Clifford presentó la demanda en contra de su empresa por una supuesta discriminación. Según él, pese a tener asegurado anualmente más de 50.000 dólares por su caso de IBM, consideraba que el dinero sería obsoleto con el paso del tiempo debido a la inflación y los diversos mecanismos económicos.

"No estoy en capacidades de trabajo", fue el argumento de Clifford a sus empleadores; sin embargo, aseguró que como a cualquier empleado se le debe asegurar un aumento a su sueldo cada año como lo establece la ley y no se le debe "vulnerar su derecho" a un salario digno.

Publicidad

Asimismo, según los cálculos de Clifford, pese a que se acordó una base de 90.000 dólares anuales, hoy solo recibe un poco más de 50.000 si se mide a los niveles de inflación y de reducción de algunas tasas en Inglaterra.

"El objetivo del plan era dar seguridad a los empleados que no pudieran trabajar, algo que no se conseguiría congelando para siempre los salarios", dijo.

Sin embargo, el abogado de la empresa desestimó el argumento de Clifford, pues, según él, este no ha cumplido con su materia laboral que fue acordada en la firma del contrato, por ende, la empresa no tiene como argumentar un aumento en su salario.

Publicidad

"Sin embargo, esta no es la cuestión, ya que, fundamentalmente, las condiciones de algo que se da como beneficio a los discapacitados, y que no está disponible para los no discapacitados, no puede ser un trato menos favorable relacionado con la discapacidad. Es un trato más favorable, no menos", puntualizó.

Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC