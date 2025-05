Hombre le quitó la vida a su esposa en plena reunión familiar: esto se sabe

Lo que comenzó como una celebración por el Día del Trabajador terminó en tragedia en Belo Horizonte, Brasil. Un hombre identificado como Arthur Henrique Franco Ribeiro de Paula, de 38 años, fue detenido tras asesinar brutalmente a su esposa, Fernanda Dantas Garrido Ribeiro, de 40 años, en medio de una reunión familiar.

El crimen ocurrió en una casa ubicada a orillas de un lago, donde familiares y amigos se habían reunido para compartir una jornada festiva. Según el informe policial, Arthur, quien había sido diagnosticado con esquizofrenia y había interrumpido su tratamiento hace un año, se encontraba acostado mirando televisión junto a su madre y su hermano. Poco después, se levantó repentinamente, tomó un machete y se dirigió al exterior, donde Fernanda conversaba con su cuñada. Sin previo aviso, la atacó violentamente, golpeándola varias veces en la nuca.

Uno de sus hermanos intervino para detenerlo y logró contenerlo momentáneamente, mientras otros familiares se refugiaban en el baño de la vivienda. Arthur huyó del lugar en un vehículo y fue capturado horas después en la autopista MGC-135. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Municipal Imaculada Conceição y luego puesto a disposición de las autoridades. Aunque se incautó el vehículo en el que escapó, el arma homicida no fue hallada.

Los familiares no pudieron explicar las razones del ataque. Sin embargo, señalaron que, aunque la pareja había tenido conflictos recientes, se habían reconciliado hacía dos semanas y planeaban un viaje a Chile. Fernanda, originaria de Río de Janeiro, trabajaba como gerente en una tienda de ropa femenina en Belo Horizonte. En sus redes sociales solía compartir imágenes felices junto a su esposo y amigos. En junio de 2021, incluso le dedicó un mensaje a Arthur: “Te amo y no te veo fuera de mi vida. Me enorgullezco cada día más de nosotros”.

Dantas Garrido Ribeiro Foto: redes sociales

Amigas de la víctima la describieron como una persona alegre, cariñosa y muy querida. Sin embargo, señalaron que su relación con Arthur se había tornado conflictiva en el último tiempo. “Fernanda era muy querida, siempre con una sonrisa, pero la perdió por los maltratos de su marido”, declaró una de ellas al portal g1.