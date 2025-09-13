Hombre le quitó la vida a su pareja, sus dos hijastros y arremetió contra su suegra

Una noche de horror terminó en tragedia familiar luego de que un hombre asesinara a su compañera sentimental, a los dos hijos de ella y atacara a su suegra antes de quitarse la vida.

El caso, que tiene consternada a la opinión pública, reveló un historial de violencia previo por parte del agresor, según confirmaron las autoridades.

El violento episodio ocurrió en el barrio Saguaçu, en la ciudad de Joinville, al sur de Brasil. El responsable fue identificado como Ramzi Mohsen Hamdar, de nacionalidad libanesa, quien llevaba más de dos décadas residiendo en la zona.

Desde hace un año convivía con Ingrid Iolly Araújo Silva Berilo, de 40 años, la mujer que terminó siendo su víctima junto a sus dos hijos: una niña de 11 años y un adolescente de 15.

Ingrid Iolly Araújo Silva Berilo, de 40 años, terminó siendo víctima de su pareja. Foto: Captura de redes sociales

De acuerdo con la investigación, una fuerte discusión en horas de la madrugada habría detonado la masacre. Hamdar primero atacó a Ingrid y luego se desplazó por la casa para disparar contra los menores.

La abuela de los niños, de 65 años, también recibió impactos de bala, pero sobrevivió y permanece hospitalizada en estado crítico. Tras cometer los asesinatos, el hombre se quitó la vida en la misma vivienda.

El hecho fue descubierto por el hermano del atacante, quien encontró el cuerpo junto a un revólver y de inmediato llamó a la Policía. Vecinos afirmaron haber escuchado más de 20 disparos y gritos desesperados en medio de la madrugada.

Las autoridades revelaron que el agresor tenía antecedentes por violencia de género e incluso existía una medida de restricción en su contra relacionada con una expareja y los hijos que tuvo en esa relación.

La Policía Civil incautó el arma para los peritajes correspondientes y continúa recabando testimonios de vecinos y familiares para reconstruir lo sucedido.

Investigadores indicaron que la pareja atravesaba tensiones económicas y personales, mientras se analizan posibles señales de alerta que pudieron haber anticipado este trágico desenlace que hoy enluta a toda la región.