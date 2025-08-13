Hombre le quitó la vida a sus hijos e hirió a su esposa embarazada: esto se sabe

Un caso de violencia extrema generó conmoción luego de que un hombre asesinara a dos de sus hijos, atacara a su pareja embarazada y a su cuñado, para posteriormente quitarse la vida.

Las autoridades confirmaron que en el lugar se encontraron tres personas sin vida y dos más con heridas de gravedad.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Cedro y 57, en el barrio San Lorenzo de Posadas, Argentina. La situación se conoció en horas de la mañana, cuando familiares, preocupados por no lograr comunicarse con ninguno de los residentes, llamaron a la línea de emergencias 911. Al llegar, los uniformados se encontraron con un escenario de horror.

El agresor fue identificado como José Ricardo Ferreyra, de 48 años, quien apareció colgado de un tirante del techo. Cerca de él estaban los cuerpos de su hija de 13 años y de su hijo de 21, este último con discapacidad motriz.

Ambos presentaban profundas lesiones en la zona del cuello, provocadas —según las primeras pericias— con un machete.

En otra habitación, la Policía halló a la esposa del atacante con cortes y golpes, aunque consciente, y a su hermano, un hombre postrado que apenas reaccionaba y presentaba heridas cortantes.

Ambos fueron trasladados a centros asistenciales. El informe médico confirmó que la mujer, embarazada de pocas semanas, no corre riesgo, y que su embarazo se encuentra estable.

Fuentes judiciales señalan que la principal hipótesis es que Ferreyra atacó a los miembros de su familia con un machete antes de suicidarse. Una cuñada del agresor dijo que, si bien sabía que él era muy celoso y su hermana evaluaba separarse, nunca tuvo conocimiento de antecedentes de violencia intrafamiliar.

Las autoridades esperan tomar testimonio a los sobrevivientes tan pronto como su estado de salud lo permita. Los cuerpos fueron remitidos a la morgue judicial para establecer la hora exacta del ataque y confirmar si la muerte del agresor se produjo de forma inmediata. La comunidad sigue conmocionada ante un hecho que dejó secuelas imborrables.