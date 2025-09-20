Hombre perdió la vida tras encontrarse con un oso en plena excursión: lo grabó todo

Lo que comenzó como una tranquila caminata entre montañas terminó convertido en una escena de terror.

Christos Stavrianidis, de 61 años, filmó con su propio teléfono los últimos segundos de su vida mientras un enorme oso se le acercaba de manera amenazante.

En la grabación, de apenas 49 segundos, se escucha su voz cada vez más desesperada mientras pide ayuda a su compañero de excursión y trata de mantener la calma frente al imponente animal.

El trágico hecho ocurrió el pasado 8 de junio en el bosque de Fraktos, en el norte de Grecia, donde Stavrianidis caminaba junto a su amigo Dimitris y el perro que los acompañaba.



Según el relato del sobreviviente a medios locales, ambos habían hecho una pausa cerca de un pico cuando Christos divisó al oso. “Me gritó que fuera a ver un oso. Pensé que estaba más lejos, pero estaba a pocos metros de él”, recordó.

En el video se escucha a Stavrianidis llamando repetidamente a su amigo: “¿Dónde estás? ¡Ven aquí!”, mientras el animal avanza por el sendero. Los ladridos del perro se mezclan con los gritos hasta que, en medio de la tensión, la víctima pierde pie y cae por un acantilado. Sus últimos sonidos son toses y un grito de miedo antes de que la cámara deje de grabar.

Dimitris relató que el oso, un macho adulto de gran tamaño, también se le aproximó a él después de la caída de su amigo. Con gas pimienta logró ahuyentarlo tras unos segundos de pánico absoluto. “Fue enorme, jamás había visto algo así. En un momento me empujó y desapareció como si nada”, narró.

Las autoridades confirmaron que Stavrianidis murió de manera instantánea debido al impacto de la caída.

Su funeral se realizó cuatro días después, mientras el estremecedor video circula como recordatorio de lo impredecible que puede ser un encuentro con la fauna salvaje, incluso en excursiones que parecen seguras.