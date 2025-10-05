Hombre presuntamente acabó con la vida de su pareja y grabó la confesión: "Me engañó"

Una pelea familiar en Estados Unidos terminó en un terrible crimen que cobró la vida de una mujer, presuntamente a manos de su pareja y ha generado gran conmoción a nivel internacional.

Las autoridades confirmaron que el presunto responsable del hecho es Hariston Jose Ureña Morales, un hombre dominicano de 44 años, que ya se encuentra bajo custodia de la Policía, acusado de disparar mortalmente a su pareja sentimental, Josefina Tavárez, de 40 años.

El crimen ocurrió en la noche del pasado martes 30 de septiembre de 2025, cuando Tavárez fue hallada sin vida y con heridas de arma de fuego al interior de la vivienda donde ambos vivían. Posteriormente, falleció en el hospital a causa de las graves heridas, entre ellas, un disparo en la mandíbula.

Una de las pistas clave que manejan las autoridades en este caso es un video que el hombre grabó y compartió en sus redes sociales solo minutos después de presuntamente perpetrar el crimen.



En el video, grabado por él mismo, muestra el cuerpo de Josefina tendido en el suelo y posteriormente pide perdón a sus allegados, entre lágrimas, argumentando que había tomado la decisión tras confirmar un engaño.

Escena del crimen Foto: AFP

“El mundo que me perdone, mi gente que me perdonen, he fracasado pero me hicieron fracasar, no soporté tantos engaños. La mujer que yo quería me engañó. Mi gente Perdónenme", se escucha en el video, difundido en redes sociales.

Cabe resaltar que la mujer era madre de tres hijos, quienes además de pedir justicia, se encuentran pidiendo ayuda para recolectar fondos para poder enterrar a su mamá.

Por su parte, según dijo la hermana de la víctima, Yvelise Muñoz, a medios locales, el sujeto "la mató por celoso, no porque ella lo estaba engañando. Ella no lo engañó".

Este es el video