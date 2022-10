¡Impactante! Gimnasta se fracturó ambas piernas durante una rutina

Samantha Cerio, de 22 años, sufrió una aparatosa caída durante un campeonato universitario que se llevó a cabo en la ciudad de Baton Rouge, Luisiana, EE.UU.

La presentación de Cerio terminó mal después de su rutina, pues el peso de su cuerpo se concentró en sus rodillas durante el salto, sufriendo una fractura en ambas piernas.

Luego del impactante momento, la gimnasta quedó tendida en el suelo y dando gritos de dolor. Posteriormente, y con ayuda de sus entrenadores, Samantha fue trasladada a un centro asistencial.

En el hospital donde fue atendida le diagnosticaron: fractura de tibia y peroné en ambas piernas, dislocación de las rodillas y rompimiento de algunos ligamentos.

En el mismo lugar, la deportista, que representaba a la Universidad de Auburn, anunció su retiro de la gimnasia.

"Ha sido mi última noche como gimnasta. No podría estar más orgullosa de la persona en que la gimnasia me ha convertido. Me enseñó de trabajo duro, humildad, integridad y dedicación", anunció Samantha Cerio en su cuenta de Instagram.

