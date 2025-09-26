En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Impactante pelea grupal en gimnasio quedó en video: se golpearon con barras de hierro

Impactante pelea grupal en gimnasio quedó en video: se golpearon con barras de hierro

El hecho dejó varios heridos luego de que los involucrados se atacaran con barras de hierro, pesas y bates de madera.

Impactante pelea grupal en gimnasio quedó en video
Impactante pelea grupal en gimnasio quedó en video
Foto: captura redes
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

Una cámara de seguridad registró una riña masiva que se desató dentro de un gimnasio en Nueva Delhi, India, dejando varios heridos y escenas de pánico entre los presentes. El enfrentamiento ocurrió el pasado 12 de agosto y rápidamente se volvió viral en redes sociales por la brutalidad de los golpes.

En las imágenes se observa a varios hombres ejercitándose cuando, de repente, otro grupo ingresa al lugar con la intención de encarar a uno de ellos, identificado por llevar una camiseta negra sin mangas. Tras un breve intercambio de palabras, la tensión escaló y comenzó una violenta pelea.

Los primeros golpes fueron dirigidos contra el hombre señalado, pero en cuestión de segundos más personas se sumaron a la riña. Uno de los atacantes tomó un bate de madera y golpeó con fuerza a otro participante, quien cayó al suelo y no logró levantarse. Otros presentes reaccionaron utilizando barras de hierro y pesas para defenderse, lo que aumentó el nivel de violencia en el enfrentamiento.

Hasta ahora no se ha confirmado el número exacto de heridos ni si hubo detenciones por el altercado. Las autoridades locales investigan el caso.

El video, ampliamente difundido en redes sociales, generó cientos de comentarios de asombro y críticas hacia los involucrados: “Lo resetearon”, “¿Pero cómo pasó eso?”, “No piensan en las consecuencias” y “Hay uno que no podía levantarse”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Video

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad