Impactante pelea grupal en gimnasio quedó en video: se golpearon con barras de hierro

Una cámara de seguridad registró una riña masiva que se desató dentro de un gimnasio en Nueva Delhi, India, dejando varios heridos y escenas de pánico entre los presentes. El enfrentamiento ocurrió el pasado 12 de agosto y rápidamente se volvió viral en redes sociales por la brutalidad de los golpes.

En las imágenes se observa a varios hombres ejercitándose cuando, de repente, otro grupo ingresa al lugar con la intención de encarar a uno de ellos, identificado por llevar una camiseta negra sin mangas. Tras un breve intercambio de palabras, la tensión escaló y comenzó una violenta pelea.

Los primeros golpes fueron dirigidos contra el hombre señalado, pero en cuestión de segundos más personas se sumaron a la riña. Uno de los atacantes tomó un bate de madera y golpeó con fuerza a otro participante, quien cayó al suelo y no logró levantarse. Otros presentes reaccionaron utilizando barras de hierro y pesas para defenderse, lo que aumentó el nivel de violencia en el enfrentamiento.

🇮🇳 | Una vi0lenta pelea grupal en un gimnasio terminó con participantes golpeándose brut@lmente con barras de hierro. pic.twitter.com/kBewblysm9 — Actualidad Viral (@ActualidaViral) September 26, 2025

Hasta ahora no se ha confirmado el número exacto de heridos ni si hubo detenciones por el altercado. Las autoridades locales investigan el caso.



El video, ampliamente difundido en redes sociales, generó cientos de comentarios de asombro y críticas hacia los involucrados: “Lo resetearon”, “¿Pero cómo pasó eso?”, “No piensan en las consecuencias” y “Hay uno que no podía levantarse”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.