Angustioso relato de esposa de Perkins Rocha, opositor detenido por régimen de Maduro

María Costanza Cipriani, esposa del abogado y asesor venezolano Perkins Rocha, ha vivido momentos difíciles en medio de la incertidumbre y la falta de información sobre su paradero; la líder opositora María Corina Machado acusó, vía X, al “régimen de Nicolás Madurode su secuestro”.

“Pretenden doblegarnos, desenfocarnos y aterrarnos. Nosotros seguimos adelante, por Perkins, por todos los presos y perseguidos y, por Venezuela entera”, escribió Machado en sus redes sociales este martes, 27 de agosto.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Cipriani insistió en que nadie les ha dicho absolutamente nada desde el último mensaje de texto que intercambió con Perkins. Dijo que todo lo que saben, que son pocos detalles, les llega por las noticias de la prensa, lo cual le genera aún más indignación. Describió que, según información, se lo llevaron en una camioneta.

Describió que fue en una farmacia, pero que no tienen hasta ahora ningún video o fotos de ese momento, a pesar de que ese lugar suele ser concurrido. Esto se suma a la preocupación por lo que se hayan llevado de la casa, especialmente, las ideas y manifiestos de libertad de Perkins.

“Nadie nos dice absolutamente nada desde ayer a las 11:08 de la mañana, que fue el último mensaje de texto que intercambiamos. No sé nada de él. Leí en un tuit de una periodista, que lo habían detenido en el Farmatodo de Las Mercedes, dos camionetas. Él andaba en la de él y se lo llevaron. Aparentemente, ofreció algún tipo de resistencia. No hemos logrado conseguir ni un solo video de ese momento, cosa que nos sorprende porque esa farmacia es particularmente concurrida y, sobre todo, a esa hora cercana a mediodía”, contó.

Sobre las acciones de su esposo, María Constanza afirmó que él no ha hecho nada en privado que no pueda defender en lo público. Aseguró que esta detención es un reflejo de la opresión del régimen y de su lucha por la verdad y las libertades públicas.

“El secuestro de Perkins es el secuestro de todo un país por decir la verdad. Unos están secuestrados tras las rejas desde ayer, mi marido es un secuestrado tras las rejas, pero el resto de Venezuela está secuestrado. Los siete millones que votamos estamos secuestrados porque intentan callarnos, intentan ocultar la verdad. Entonces no, Perkins no ha hecho nada distinto en su vida privada a lo que hace en su vida pública. No ha hecho nada en privado que no pueda defender en lo público”, agregó.

Cipriani se refirió también a las intenciones del régimen de generar zozobra y temor en los venezolanos y, de vincular a María Corina Machado con planes criminales. Ante esto, hizo un llamado a no dejarse intimidar, a persistir en la lucha en la calle y a demostrar la mayoría abrumadora en las urnas, pese al miedo que, dijo, sienten muchos.

Con respecto a si podrán doblegar a su esposo, subrayó que él tiene el apoyo de su familia y que no podrán obligarlo a decir algo que no sea verdad. Añadió que la “verdad ha sido la bandera de su vida” y de su familia.

Finalmente, expresó su dolor por la violación a su intimidad, pero aseguró que no derramará lágrimas por la detención de Perkins, pues su “lucha es la de todos los venezolanos” que han sido detenidos arbitrariamente y vejados por el régimen.