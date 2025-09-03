Impactante video muestra a tirador caminando por la Universidad de Massachusetts

Un fuerte operativo policial se desplegó este miércoles en el campus de la Universidad de Massachusetts Lowell, después de que circulara en redes sociales un video que muestra a un hombre caminando con lo que parece ser un rifle. La situación obligó a declarar un bloqueo de emergencia durante varias horas.

El clip, grabado desde una residencia estudiantil en el campus Sur, muestra al sospechoso transitando cerca de la zona de Riverview Suites, en la calle Middlesex. La escena desató alarma entre la comunidad académica, que de inmediato recibió mensajes de alerta pidiéndoles resguardarse en lugares seguros mientras avanzaba la búsqueda.

“Estoy monitoreando activamente la alerta de un individuo posiblemente armado cerca del Campus Sur de UMass Lowell y en contacto con las autoridades locales. Si se encuentra en Lowell, por favor siga las instrucciones del Departamento de Policía de Lowell y de UMass Lowell”, publicó en la red social X la congresista Lori Trahan, representante del distrito de Massachusetts.

Update: State & Local Police continue to gather information in support of an ongoing investigation into this afternoon’s incident at UMass Lowell. There are no reports of any shots fired or injuries, and Troopers and Officers will maintain a presence in and around the City (1/2) https://t.co/bpy3G6zDKD — Massachusetts State Police (@MassStatePolice) September 3, 2025

Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se han reportado disparos ni personas heridas. Sin embargo, agentes estatales y locales mantendrán presencia en los alrededores como medida preventiva.

La policía instó a estudiantes, profesores y trabajadores a colaborar con la investigación reportando cualquier avistamiento del sospechoso y compartiendo fotografías o videos que puedan aportar información. “Alentamos a los residentes a mantenerse vigilantes y reportar cualquier actividad sospechosa llamando al 911”, señaló el Departamento de Policía de Lowell.

🇺🇸 | La policía está en alerta máxima después de informes de un posible tirador activo: un hombre visto caminando con un rifle en la Universidad de Massachusetts Lowell. pic.twitter.com/ce5nctZoWD — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 3, 2025

Mientras tanto, las clases quedaron suspendidas y el campus permanece bajo estrictas medidas de seguridad a la espera de los avances en la investigación.