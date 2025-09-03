Publicidad

Mundo  / Impactante video muestra a tirador caminando por la Universidad de Massachusetts

Impactante video muestra a tirador caminando por la Universidad de Massachusetts

La Universidad de Massachusetts Lowell fue cerrada temporalmente tras la difusión de un video que muestra a un hombre armado en el campus.

tirador caminando por la Universidad de Massachusetts
tirador caminando por la Universidad de Massachusetts
Foto: captura redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 10:05 p. m.

Un fuerte operativo policial se desplegó este miércoles en el campus de la Universidad de Massachusetts Lowell, después de que circulara en redes sociales un video que muestra a un hombre caminando con lo que parece ser un rifle. La situación obligó a declarar un bloqueo de emergencia durante varias horas.

El clip, grabado desde una residencia estudiantil en el campus Sur, muestra al sospechoso transitando cerca de la zona de Riverview Suites, en la calle Middlesex. La escena desató alarma entre la comunidad académica, que de inmediato recibió mensajes de alerta pidiéndoles resguardarse en lugares seguros mientras avanzaba la búsqueda.

“Estoy monitoreando activamente la alerta de un individuo posiblemente armado cerca del Campus Sur de UMass Lowell y en contacto con las autoridades locales. Si se encuentra en Lowell, por favor siga las instrucciones del Departamento de Policía de Lowell y de UMass Lowell”, publicó en la red social X la congresista Lori Trahan, representante del distrito de Massachusetts.

Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se han reportado disparos ni personas heridas. Sin embargo, agentes estatales y locales mantendrán presencia en los alrededores como medida preventiva.

La policía instó a estudiantes, profesores y trabajadores a colaborar con la investigación reportando cualquier avistamiento del sospechoso y compartiendo fotografías o videos que puedan aportar información. “Alentamos a los residentes a mantenerse vigilantes y reportar cualquier actividad sospechosa llamando al 911”, señaló el Departamento de Policía de Lowell.

Mientras tanto, las clases quedaron suspendidas y el campus permanece bajo estrictas medidas de seguridad a la espera de los avances en la investigación.

