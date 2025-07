Impresionantes imágenes de volcán en Islandia que entró en erupción

Una fotografía difundida el 16 de julio de 2025 por el Departamento de Defensa Pública del Comisario de Policía Estatal de Islandia muestra lava y humo saliendo de un volcán cerca de Grindavik, en la península islandesa de Reykjanes. Un volcán entró en erupción el miércoles en la península de Reykjanes, en el suroeste de Islandia, según informaron las autoridades meteorológicas, la novena erupción que azota la región desde finales de 2023.

AFP PHOTO / PUBLIC DEFENSE DEPARTMENT OF THE STATE POLICE IN ICELAND