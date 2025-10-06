En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Nobel de Medicina
Venezuela - EEUU
Ataque guardias del Inpec

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Incendio en hospital de India deja al menos seis muertos: esto se sabe

Incendio en hospital de India deja al menos seis muertos: esto se sabe

Incendios, derrumbes y otro tipo de accidentes de hospitales son habituales en la India, donde las infraestructuras sanitarias no cuentan con las mejores condiciones iniciales de construcción ni de mantenimiento.

Caos y pérdidas en Jaipur: Hospital SMS sufre incendio en unidad de cuidados intensivos
Caos y pérdidas en Jaipur: Hospital SMS sufre incendio en unidad de cuidados intensivos
X @The Bharat Post x @sirajnoorani
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de oct, 2025

Al menos seis personas murieron tras incendiarse el domingo en la noche un hospital en la ciudad de Jaipur, en el norte de la India, según informó una fuente policial.

"Se ha confirmado la muerte de seis personas. Los heridos han sido trasladados a otra sala y están recibiendo tratamiento", dijo a la agencia de noticias india ANI el comisionado de Policía de Jaipur, Biju George Joseph.

Según la Policía, el incidente se produjo anoche en el Hospital Sawai Man Singh, en la ciudad de Jaipur, capital del estado de Rajastán.

"A primera vista, parece un cortocircuito, pero la causa final solo se determinará tras la investigación del Laboratorio de Ciencias Forenses (FSL) de la Policía", dijo el comisionado George Joseph.

Por su parte, la Oficina del Primer Ministro de la India, Narendra Modi, lamentó la pérdida de vidas en el incendio de Jaipur y pidió que los heridos se recuperen pronto, en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Incendios, derrumbes y otro tipo de accidentes de hospitales son habituales en la India, donde las infraestructuras sanitarias no cuentan con las mejores condiciones iniciales de construcción ni de mantenimiento.

Publicidad

Al estado precario de algunas infraestructuras se suman factores como la corrupción y las prácticas ilegales en el sector de la construcción, así como el incumplimiento de normas de seguridad.

En noviembre de 2024, once bebés murieron tras incendiarse una unidad de cuidados intensivos neonatales en el norte de la India.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

India

Incendio

Publicidad

Publicidad

Publicidad