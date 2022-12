Interferencia de Rusia en Venezuela busca desestabilizar la región: congresista de EEUU.

Una fuerte reacción de rechazo ha generado la presencia de bombarderos rusos en Venezuela, en círculos políticos latinoamericanos. En entrevista con Mañanas BLU, el diputado Édgar Zambrano del vecino país, junto al senador estadounidense Mario Díaz Balart, mostraron su desacuerdo.



En diálogo exclusivo con BLU Radio, el congresista estadounidense Mario Díaz Balart, quien hace parte del grupo de legisladores que ha presionado las sanciones contra Venezuela, aseguró que la presencia de aviones bombarderos rusos en Venezuela tiene el propósito de desestabilizar y hacer daño.



Díaz- Balart consideró que la situación no le sorprende porque el gobierno de Venezuela solo obedece órdenes de Cuba.

“Ese señor Maduro es una marioneta de la tiranía cubana y de allí vienen las órdenes. Eso no nos debe sorprender porque van a estar haciendo todo lo posible para desestabilizar para hacer daño”, agregó.

Para Balart, las alianzas no son sólo con Rusia y que no sería raro ver la mano de Irán en Venezuela y “hay que enfrentarse a este cáncer”



El congresista por el estado de la Florida hace parte del grupo de legisladores que le solicitaron al Departamento de Estado de los Estados Unidos iniciar el proceso para incluir a Venezuela en la lista de países patrocinadores del terrorismo.



“Vamos a seguir trabajando con la administración del presidente Trump para lograr más presión hacia la dictadura en Venezuela, a ese cáncer”, agregó.



El legislador considera importante tomar tocas las acciones que sean necesarias para eliminarle fondos, divisas y apoyo internacional a Venezuela.



El Departamento de Estado de los Estados Unidos sigue aún en el proceso de evaluación para determinar la viabilidad de incluir a Venezuela en la lista de los países que cooperan con acciones terroristas.



Rechazo en Venezuela



El diputado Édgar Zambrano, presidente de la comisión de seguridad de la Asamblea Nacional de Venezuela dijo que la presencia de bombarderos nucleares rusos en Caracas no solo afecta a los venezolanos, sino que altera geopolíticamente a la región.



“Se ha presentado como un hecho que levanta suspicacias de todo tipo, dada la conflictividad política que vive el país. La presencia de los aviones rusos tiene que llamar poderosamente la atención porque no solamente se convierte un tema para los venezolanos, sino que altera la geopolítica en el tema militar del continente”, expresó en diálogo con Mañanas BLU.



“Nosotros como poder, legítimamente electo, condenamos esa presencia y los consideramos unos invasores del espacio aéreo y del territorio venezolano”, dijo.

