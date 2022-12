Irán es antiestadounidense, pero no significa que sea terrorista: embajador

El embajador de Irán en Colombia, Mohammad Ali Ziae, habló en Mañanas BLU sobre la escalada de tensión en Medio Oriente tras la muerte del general Soleimani y el bombardeo de objetivos militares estadounidenses en Irak.

Vea aquí: Irán dice que su ataque contra bases militares de EE.UU. en Irak mató a 80 soldados

"Irán es anti-Estados Unidos, pero eso no significa que sea terrorista", declaró el diplomático, quien aseguró que su país no quiere guerra con ese país no con vecinos en la región de Medio Oriente.

El embajador iraní destacó al fallecido general Soleimani, de quien aseguró que era un hombre honorable.

“Era un hombre moral, un hombre del corazón para la gente de la región”, sostuvo.

El diplomático habló sobre lo que en su opinión motivó la muerte del general Soleimani.

“Podemos decir que Trump comete este asesinato para garantizar sus elecciones, pero el punto de vista del asesinato del señor Soleimani es porque este tiene una muy importante misión para combatir el terrorismo”, sostuvo.

El funcionario aseguró, además, que su deseo es que el ataque contra objetivos de Estados Unidos en Irak llevado a cabo este miércoles sea “el primero y único”.

Escuche la entrevista al embajador Mohammad Ali Ziae en Mañanas BLU:

