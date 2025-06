Irán le planta cara a Estados Unidos y advierte que su programa nuclear continuará

Tras los recientes bombardeos de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares en Irán, el gobierno de ese país aseguró este martes que ya ha tomado medidas para garantizar la continuidad de su programa nuclear.

El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohamad Eslami, confirmó en un mensaje televisado que se están evaluando los daños, pero que los planes de contingencia están en marcha.

“Hemos tomado las medidas necesarias y estamos evaluando los daños”, dijo Eslami, al referirse a las instalaciones de Fordo, Isfahan y Natanz, que fueron blanco de los ataques el pasado domingo.

Según el funcionario, ya se tenía prevista una estrategia para reactivar las plantas en caso de emergencia: “Los planes para reiniciar se han preparado de antemano, y nuestra estrategia es garantizar que la producción y los servicios no se vean interrumpidos”.

Irán promete duras represalias tras bombardeo de EE. UU. a su programa nuclear. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el operativo militar como un “espectacular éxito”, mientras que Israel informó que volvió a atacar el lunes el sitio de Fordo, con el objetivo de “obstruir las rutas de acceso” a esa instalación subterránea ubicada al sur de Teherán.

Publicidad

Aunque el alcance total de los daños aún no se ha revelado, un asesor del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, afirmó que Irán mantiene reservas de uranio enriquecido y dejó claro que no darán marcha atrás: “El juego no ha terminado”.

La tensión en la región sigue en aumento y la comunidad internacional observa con preocupación la posibilidad de una nueva escalada. Mientras tanto, Teherán insiste en que su programa nuclear continuará, pese a los intentos de sabotaje militar.