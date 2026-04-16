Israel lanza nueva advertencia a Irán por propuesta de EE. UU: "Será aún más doloroso"

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró el jueves que, si Irán rechaza una propuesta estadounidense en la que se le exige, entre otras cosas, renunciar al "armamento nuclear", Israel lanzará ataques "aún más dolorosos" contra nuevos objetivos.

"Irán se encuentra en una encrucijada histórica: un camino consiste en renunciar al terrorismo y al armamento nuclear, en conformidad con la propuesta estadounidense; el otro conduce a un abismo", afirmó el ministro durante una ceremonia.

"Si el régimen iraní elige la segunda opción", descubrirá muy rápidamente que Israel puede bombardear objetivos que resulten "aún más dolorosos" que los que ya ha atacado, añadió.

El titular de Defensa sostuvo que, de continuar por la vía actual, Irán se enfrentará a consecuencias más graves que las ya sufridas. "Si el régimen iraní elige el segundo camino, pronto descubrirá que los objetivos que aún no hemos atacado son aún más dolorosos que los que ya hemos atacado", afirmó.



En paralelo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este jueves que las Fuerzas Armadas estadounidenses están preparadas para reanudar los ataques contra Irán si no se alcanza un acuerdo con Washington durante el actual alto el fuego, acordado hasta el 22 de abril.

Foto: AFP

Hegseth indicó en una rueda de prensa en el Pentágono que los efectivos estadounidenses permanecen en la región para "implementar un bloqueo férreo" en el estrecho de Ormuz y asegurar una "posición óptima para reanudar las operaciones de combate en caso de que este nuevo régimen iraní tome una mala decisión y no acceda a un acuerdo".

Las autoridades iraníes anunciaron el domingo pasado el recuento oficial de fallecidos tras los 39 días de bombardeos israelí-estadounidenses contra el país, cuyo total supera los 3.300 e al menos 383 niños.

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Los objetivos atacados en el país persa incluyeron instalaciones militares, nucleares y energéticas, además de lugares civiles como hospitales y universidades.