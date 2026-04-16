En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Daniel Quintero
Caso Colmenares
Day Vásquez
Luis Díaz

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Israel lanza nueva advertencia a Irán por propuesta de EE. UU: "Será aún más doloroso"

Israel lanza nueva advertencia a Irán por propuesta de EE. UU: "Será aún más doloroso"

La tensión escala mientras Irán evalúa una propuesta clave promovida por Washington.

Destrucción Israel - Irán
Foto: AFP
Por: EFE y AFP
|
Actualizado: 16 de abr, 2026

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró el jueves que, si Irán rechaza una propuesta estadounidense en la que se le exige, entre otras cosas, renunciar al "armamento nuclear", Israel lanzará ataques "aún más dolorosos" contra nuevos objetivos.

"Irán se encuentra en una encrucijada histórica: un camino consiste en renunciar al terrorismo y al armamento nuclear, en conformidad con la propuesta estadounidense; el otro conduce a un abismo", afirmó el ministro durante una ceremonia.

"Si el régimen iraní elige la segunda opción", descubrirá muy rápidamente que Israel puede bombardear objetivos que resulten "aún más dolorosos" que los que ya ha atacado, añadió.

El titular de Defensa sostuvo que, de continuar por la vía actual, Irán se enfrentará a consecuencias más graves que las ya sufridas. "Si el régimen iraní elige el segundo camino, pronto descubrirá que los objetivos que aún no hemos atacado son aún más dolorosos que los que ya hemos atacado", afirmó.

En paralelo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este jueves que las Fuerzas Armadas estadounidenses están preparadas para reanudar los ataques contra Irán si no se alcanza un acuerdo con Washington durante el actual alto el fuego, acordado hasta el 22 de abril.

El secretario de Guerra de EE.UU.,Pete Hegseth
Foto: AFP

Hegseth indicó en una rueda de prensa en el Pentágono que los efectivos estadounidenses permanecen en la región para "implementar un bloqueo férreo" en el estrecho de Ormuz y asegurar una "posición óptima para reanudar las operaciones de combate en caso de que este nuevo régimen iraní tome una mala decisión y no acceda a un acuerdo".

Las autoridades iraníes anunciaron el domingo pasado el recuento oficial de fallecidos tras los 39 días de bombardeos israelí-estadounidenses contra el país, cuyo total supera los 3.300 e al menos 383 niños.

Publicidad

Los objetivos atacados en el país persa incluyeron instalaciones militares, nucleares y energéticas, además de lugares civiles como hospitales y universidades.

También le puede interesar:

  1. Ejército israelí
    Ejército israelí
    Foto: AFP.
    Mundo

    Israel ordena otra evacuación urgente de los suburbios de Beirut ante próximos ataques

  2. Ejercito-Israel-AFP.png
    Ejército israelí
    Foto: AFP
    Mundo

    Israel mata al secretario personal y sobrino del líder de Hizbulá en un ataque en Beirut

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Israel

Irán

Estados Unidos

Oriente Medio

Publicidad

Publicidad

Publicidad