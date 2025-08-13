Israel mata a 36 gazatíes en las últimas horas, siete de ellos mientras buscaban comida

Al menos 36 gazatíes murieron en las últimas horas en ataques israelíes en la ciudad de Gaza y sus alrededores, informaron a EFE fuentes locales, casi una semana después de que el gabinete de seguridad israelí aprobara un plan para ocupar militarmente la capital del enclave.

El Hospital Bautista de la ciudad de Gaza recibió 14 cadáveres, la mayoría de ellos víctimas de bombardeos contra el barrio de Al Zaytun. Por su parte, el Complejo Médico Al Shifa contó 14 muertos más por ataques aéreos en distintos distritos de la ciudad, y uno más que falleció por heridas obtenidas.

Hambruna en Gaza Foto: AFP

Otros siete fallecieron cerca de puntos de distribución de ayuda humanitaria: cuatro en Zikim, al norte de la capital, y tres en Wadi Gaza, al sur.

Estos números se suman a los al menos 61.599 gazatíes muertos desde el comienzo de la guerra, el 7 de octubre de 2023, por bombardeos israelíes, así como a otros 1.838 fallecidos cerca de puntos de ayuda humanitaria y 227 por malnutrición.

El pasado viernes, el gabinete de seguridad israelí —encargado de las decisiones sobre la ofensiva en Gaza— aprobó la ocupación de la ciudad de Gaza, propuesta por el primer ministro Benjamín Netanyahu. En la urbe viven entre 800.000 y un millón de palestinos, de acuerdo con medios árabes.