Italiano se disfrazó de su madre muerta para cobrar su pensión: esta es la foto

Italiano se disfrazó de su madre muerta para cobrar su pensión: esta es la foto

Un hombre habría cobrado la pensión de su madre durante tres años mientras ocultaba el cadáver momificado de la mujer en su propia casa.

Hombre se hizo pasar por su madre
Freepik
Por: EFE
|
Actualizado: 24 de nov, 2025

