Jake Paul negó acusaciones de abuso sexual hechas por Justine Paradise

El reconocido youtuber estadounidense Jake Paul negó las acusaciones de abuso sexual que sacó a la luz en los últimos días la tiktoker Justine Paradise.

De acuerdo a lo mencionado por el abogado del joven, a través de un comunicado, Jake está enterado de la acusación mientras él avanza en su defensa.

“Nuestro cliente está al tanto de la reciente acusación en su contra. Mientras que otros ya han comenzado a desacreditar la acusación que se le imputa, nuestro cliente niega categóricamente la acusación, y tiene toda la intención de refutarlo agresivamente y emprender acciones legales contra los responsables de la difamación de su carácter”, expresó el abogado Daniel Gardenswartz a People.

Asimismo, el abogado de Jake dijo que esta falsa acusación disminuye la credibilidad de aquellos que realmente han sido víctimas.

¿Qué pasó?

En días pasados, la tiktoker Justine Paradise compartió un video en YouTube con el que contó lo sucedido con Jake Paul.

Según las palabras de Justine, los hechos ocurrieron en julio de 2019 en la casa de Jake. Allí estaban compartiendo un “rato como amigos” en el estudio de grabación que el joven tiene en su vivienda, cuando de un momento a otro él la besó.

No obstante, Paul fue más allá y la llevó a su habitación en donde terminaron bailando y besándose.

“Entonces, en un momento dado me dijo: ‘Si no va a pasar nada, ¿para qué?’ entonces se desabrochó los pantalones”, narró la joven, quien agregó que él la obligó a practicarle sexo oral.

“Ni siquiera pude decirle que no lo hiciera, no me pidió consentimiento ni nada. Él sabía que no quería hacer nada”, mencionó la tiktoker.