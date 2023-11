¿Javier Milei podría ser el próximo presidente de Argentina? Esto dicen las encuestas

Argentina celebra este domingo la segunda vuelta presidencial entre dos candidatos para dirimir quién será el jefe de Estado a partir del 10 de diciembre por el período 2023-2027.

Esta segunda vuelta será el cierre de un proceso electoral que comenzó en las primarias del 13 de agosto con 27 aspirantes de 15 frentes políticos y continuó con las elecciones generales del 22 de octubre, en las que ningún candidato obtuvo un 45 % o un 40 % y 10 puntos porcentuales de votos sobre el siguiente con más apoyos, algo que recoge la Constitución argentina.

Atlas Intel es una firma internacional con sede en Brasil, que fue una de las pocas que puso a Massa en primer lugar en la primera vuelta. Para el balotaje de este domingo entrega el siguiente resultado, con margen de error cercano a un punto:



Javier Milei: 52.1 %

Sergio Massa: 47.9 %

Para hablar sobre la intención de voto que hay en Argentina, según la encuesta se conectó a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Andrei Román, CEO de Atlas Intel.

"Sergio Massa ganó el debate de manera contundente. Fue un triunfo que quizás los medios de derecha, sus simpatizantes, los simpatizantes de Javier Milei reconocen. Entonces lo que de un lado, que Sergio Massa tuvo este triunfo que nadie lo esperaba de tal manera y después también es un poco sorpresivo que con un debate tiene un ganador tan claro, la intención de voto no cambió en nuestras mediciones. La razón de esto quizás es que Javier Milei resultó muy defensivo en el debate. Entonces, el principal riesgo para Milei era el llegar a los electores más moderados de la centroderecha que votó a Patricia Bullrich y a Javier Milei en la primera vuelta. Y como tuvo un desempeño tan, tan flaco, pienso que simplemente no inspiró miedo. Entonces en estos electores que no tenían una razón muy fuerte de apoyar a Sergio Massa, de hecho tenían una inclinación hasta Milei mismo, teniendo un debate no tan fuerte del lado de Milei. La intención de voto no parece haber cambiado", señaló.

El oficialismo tiene como candidato al abogado Sergio Massa, ministro de Economía desde julio de 2022 y aspirante por la coalición Unión por la Patria (peronismo), nueva denominación del gobernante Frente de Todos. Fue el más votado en octubre, con un 36,78 % de los votos, según el escrutinio definitivo de la Cámara Nacional Electoral (CNE). Su candidato a vicepresidente es Agustín Rossi, jefe de gabinete del Gobierno de Alberto Fernández.

El aspirante opositor es el líder del partido La Libertad Avanza (ultraderecha), el economista Javier Milei, diputado desde 2021 y sorprendente ganador de las primarias de agosto. Fue segundo en octubre, con un 29,99 % de los sufragios. Lleva como vicepresidenta a la abogada Victoria Villarruel.

"La gran mayoría de los votantes de Patricia Bullrich van a votar por Javier Milei. En nuestras mediciones, más del 75 % declararon un voto a favor de Javier Milei. La situación es un poco diferente en el grupo de votantes de Juan Schiaretti. Fueron casi siete puntos porcentuales en la primera vuelta y en este grupo ahora vimos que, de hecho, una mayoría relativa vota por Sergio Massa. La esperanza del lado de masa no era tanto de que pudiera ser muchos de los electores de Patricia Bullrich votara por él, pero que por lo menos pudiera incentivar el voto en blanco o grandes tasas de abstención. Por eso también he comentado que el debate, por más que gano por Massa, parece no tener este impacto de generar este tipo de miedo en los electores de derecha y centro. De hecho, rechazan una plataforma de continuidad al Gobierno actual, que tiene una tasa de desaprobación de un casi 80 % y, efectivamente, la continuación de las políticas del kirchnerismo, que en términos económicos han generado en los últimos años grandes tasas de inflación y hoy en día, también por cuenta de esto, una desvalorización muy grande del peso en relación al dólar", indicó.

En la primera vuelta con el 83,26 % de las mesas escrutadas, Massa obtuvo el 36,15 %, seguido de Javier Milei, con el 30,31 %, y la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, la gran derrotada de la jornada, que sumó apenas un 23,71 %.

Según el CEO, la encuesta de Atlas suele ser la más precisa porque mide la intención de voto de la mayoría de los ciudadanos argentinos.

"Nuestra encuesta tiene una muestra que busca ser representativa de todo el electorado argentino. Y en esto tenemos entonces dimensiones de representatividad del electorado entre los clásicos, sexo, nivel socioeconómico, escolaridad a nivel de rendimientos. Y también miramos la distribución geográfica de estos electores, incluso el perfil de los municipios en términos de tamaño. Entonces, municipios que son menores tendrán su representación correcta en la muestra de acuerdo con este perfil y también el desarrollo humano o las tasas de pobreza a nivel a nivel municipal, me parece que una comprobación de que este trabajo fue robusto fue que en la primera vuelta fuimos la única encuesta que mostró la fortaleza de Sergio Massa con cinco puntos arriba de Javier Milei, y esto es en el contexto en que es muy claro que Sergio Massa tiene un bastión de lectores entre los más pobres del país, principalmente entre lectores pobres de la periferia de la ciudad de Buenos Aires, el cono urbano de la ciudad de Buenos Aires", agregó.

Por último Román indicó que Milei tiene el apoyo de los más jóvenes, esto debido a la incertidumbre que se genera ante la falta de oportunidades laborales en ese país.

"Javier Milei tiene una fortaleza tremenda en el sector de jóvenes. Yo diría que hay casi una división entre generaciones en esta elección mucho más clara de que en cualquier otro ciclo electoral recién en Latinoamérica. ¿Cómo sucedió esto?, pues me parece que los jóvenes en Argentina no son sentimentales, desde el punto de vista ideológico, igual los más los electores adultos. Y por cuenta de esto, esta gran desaprobación del Gobierno. Básicamente un escenario económico que deja a los jóvenes sin claridad sobre su futuro profesional. Hay también una migración cada vez mayor de profesionales jóvenes, desde Argentina hasta los Estados Unidos, de Europa. Entonces hay un escenario económico donde la falta de una sedimentación ideológica en este en este grupo de edad hasta los 24 años, más o menos, genera una opción muy clara. Para Javier Milei también Javier Milei es algo parecido a un Rock star en Argentina. No solamente es un político, pero un fenómeno de redes sociales. Yo diría que tiene también los atributos de una celebridad artística. Entonces es algo que dialoga más con el estilo de los jóvenes y principalmente el estilo de discusión pública es casi una necesidad de expresión, de auto expresión de los jóvenes a partir de este voto de protesta de Milei", puntializó.

Escuche la entrevista completa: