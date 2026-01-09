John McNamara visita Caracas en medio de gestiones para reactivar la Embajada de EE. UU.

Altos funcionarios diplomáticos de Estados Unidos se desplazaron estes viernes, 9 de enero, a Caracas con el fin de analizar un eventual restablecimiento de la embajada, clausurada desde 2019, según indicó una fuente oficial que pidió reserva de su identidad.

De acuerdo con esa versión, John McNamara, encargado de negocios estadounidense en Colombia, junto con otros integrantes del personal diplomático, realizó el viaje para llevar a cabo una evaluación preliminar sobre una posible reanudación gradual de las actividades de la misión.

Washington cerró su sede diplomática en la capital venezolana en marzo de 2019, cuando retiró a su personal tras desconocer, junto con varios aliados europeos y latinoamericanos, la legitimidad de Nicolás Maduro luego de unas elecciones calificadas de irregulares por observadores internacionales.

El pasado 3 de enero, el presidente Donald Trump ordenó una operación militar en Caracas que derivó en la salida del poder de Maduro y su posterior traslado fuera del país, junto a su esposa. Ambos enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico.



Fuentes diplomáticas señalaron que, por ahora, no existe una determinación oficial sobre la reapertura de la embajada, ya que aún se analizan aspectos logísticos. No obstante, indicaron que el Gobierno estadounidense avanza en los preparativos para concretarla una vez reciba la autorización final de la Casa Blanca.

Desde el cierre de su representación en Caracas, Estados Unidos ha gestionado los asuntos relacionados con Venezuela a través de su embajada en Colombia, país en el que tampoco ha designado un embajador titular.