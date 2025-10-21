Joven atacó al amante de su madre al descubrirlos juntos y le quitó la vida

Un trágico hecho sacudió a la comunidad de Jackson Township, en Pensilvania (Estados Unidos), luego de que un joven de 24 años presuntamente asesinara al amante de su madre tras descubrirlos teniendo relaciones dentro de una camioneta estacionada frente a su casa.

El sospechoso, identificado como Dylan Lang, fue arrestado y enfrenta cargos por homicidio doloso, agresión agravada y conducta temeraria, según confirmaron las autoridades locales. La víctima fue identificada como Robert Hagen Jr., de 55 años, quien murió dentro de su propio vehículo tras recibir dos disparos.

De acuerdo con el informe policial, el crimen ocurrió en la madrugada del sábado. Lang habría actuado impulsivamente luego de varios días de sospechar que su madre mantenía una relación extramarital con Hagen. Los celos y las tensiones dentro del hogar habrían crecido luego de que la mujer saliera repetidas noches con su pareja.

Esa noche, la pareja regresó a la vivienda y permaneció dentro de la camioneta de Hagen, donde iniciaron un encuentro íntimo. Al darse cuenta, Lang tomó una pistola calibre 9 milímetros, se acercó al vehículo y, tras romper una ventanilla, disparó dos veces contra el hombre, impactándolo en la parte superior del torso.



Gravemente herido, Hagen intentó retroceder el vehículo, pero perdió el control y terminó sobre el jardín delantero. La madre del agresor, en estado de shock, gritó desesperadamente: “¡Le disparaste!”, según relataron testigos.

Minutos después, el joven llamó al número de emergencias 9-1-1 y confesó el hecho con una frase que quedó registrada en la llamada: “Acabo de dispararle a alguien en la entrada de mi casa. La cagué".

Cuando la policía llegó al lugar, encontró el cuerpo de Hagen dentro del vehículo, con signos de haber muerto casi de inmediato. Lang fue detenido sin resistencia y trasladado a la Prisión del Condado de Cambria, donde permanece recluido sin derecho a fianza. La audiencia preliminar del caso fue programada para el 27 de octubre.