Tragedia en plena celebración escolar: tiroteo deja cuatro muertos y decenas de heridos

Cuatro personas murieron y decenas resultaron heridas en un tiroteo durante una celebración escolar. Las autoridades investigan y buscan al responsable del ataque.

Cuatro muertos y varios heridos deja tiroteo durante una fiesta escolar en EE. UU.
Impresionantes videos.
Foto: Captura de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio y EFE
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

Al menos cuatro personas murieron y varias decenas resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido la noche del viernes en medio de una celebración deportiva escolar.

Lo que debía ser una jornada de alegría y reencuentro terminó en tragedia, cuando un atacante abrió fuego entre la multitud, provocando pánico generalizado y una rápida movilización de los servicios de emergencia.

Testigos describieron escenas de confusión y miedo, mientras los asistentes buscaban refugio y los equipos médicos atendían a las víctimas.

Impresionantes videos

El incidente tuvo lugar alrededor de la medianoche en Main Street, en la ciudad de Leland, Misisipi (Estados Unidos), según confirmó el alcalde John Lee al diario The Post. De acuerdo con el funcionario, la localidad estaba especialmente concurrida esa noche debido a las celebraciones del tradicional “regreso a casa”, una festividad anual en la que las escuelas estadounidenses dan la bienvenida a exalumnos y organizan eventos deportivos y comunitarios.

Solicitamos oraciones por nuestra comunidad a personas de todo el mundo que están escuchando esta información”, expresó Lee, quien asumió el cargo en junio.

Las autoridades locales informaron que cuatro de los sobrevivientes en estado crítico fueron trasladados en avión a hospitales cercanos para recibir tratamiento de emergencia.

Aún no se ha identificado a ningún sospechoso ni se han realizado arrestos, mientras la Policía continúa investigando las circunstancias del ataque. Tampoco se han revelado las identidades de las víctimas, a la espera de que se notifique a sus familiares.

Publicidad

Según las autoridades, la celebración se tornó caótica cuando comenzaron los disparos, dejando múltiples heridos y sembrando el miedo entre los asistentes. Las fuerzas del orden mantienen un amplio despliegue en la zona y han solicitado la colaboración de testigos que puedan aportar información que ayude a esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Este trágico suceso se suma a una alarmante tendencia de violencia armada en Estados Unidos. De acuerdo con la organización civil Gun Violence Archive, el país ha registrado más de 300 tiroteos masivos en lo que va de 2025. En cada uno de estos incidentes, al menos cuatro personas han recibido disparos, sin contar al atacante, lo que refleja la creciente preocupación por la seguridad pública en comunidades de todo el país.

