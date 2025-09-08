Joven de 17 años que intentó defender a su mamá de un robo fue asesinado por otro menor

Un adolescente de 17 años perdió la vida al intentar proteger a su madre durante un violento asalto.

El joven recibió varios disparos cuando enfrentó a los delincuentes que pretendían robar la camioneta familiar.

El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de La Matanza, Argentina, y ya son cuatro los detenidos por el crimen, entre ellos un menor de 15 años señalado como el autor material de los disparos. Por su edad, el joven es inimputable.

La víctima fue identificada como Dilan Joel Insfrán, estudiante de último año de secundaria que se preparaba para viajar con sus compañeros a Bariloche en el tradicional paseo de egresados.

Foto: Captura de redes sociales

Horas antes de ser asesinado, había salido con su mamá a comprar algunos artículos para el esperado viaje.

“Volvimos a casa, bajé de la camioneta para abrir el portón y de repente me apuntaron. Yo intenté defenderme con gas pimienta, pero me golpearon. Mi hijo estaba en el asiento y trató de frenarlos. Ahí escuché los tiros”, relató Alicia, la madre del joven, entre lágrimas al medio TN.

Publicidad

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el ataque. En la grabación se observa a Dilan intentando proteger a su madre cuando uno de los delincuentes dispara en tres oportunidades.

Imágenes sensibles



ASESINARON A UN ADOLESCENTE AL DEFENDER A SU MADRE EN LA MATANZA Dilan Insfram, de 17 años, fue asesinado de tres balazos al intentar defender a su madre durante un robo en González Catán. Dos menores fueron detenidos y otros dos siguen prófugos. El crimen ocurrió el sábado a… pic.twitter.com/vwvuBVgj3i — Clarín (@clarincom) September 8, 2025

Dos proyectiles impactaron debajo de su axila y otro en el cuello. El adolescente cayó frente a su vivienda mientras llamaba a su mamá, quien no pudo contener el dolor al verlo desangrarse.

Vecinos de la zona activaron la alarma comunitaria, lo que obligó a los asaltantes a huir a toda velocidad. El tío de Dilan lo trasladó al hospital Simplemente Evita, pero los médicos confirmaron que había perdido demasiada sangre y no pudieron salvarle la vida.

Las autoridades capturaron a tres de los sospechosos en allanamientos realizados en la zona. El cuarto, de 18 años, fue entregado a la Policía por su propio padre.

Publicidad

El crimen de Dilan ha causado indignación en la comunidad, que hoy llora la pérdida de un joven que, según sus allegados, “dio la vida por defender a su mamá”.