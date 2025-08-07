Joven de 17 años usó app de citas para atraer y asesinar a reconocido economista

Un escalofriante caso conmociona a Argentina: una banda criminal operaba mediante citas virtuales para cometer robos, pero su último ataque terminó en homicidio. La víctima fue Pablo Jiménez, un prestigioso economista de 61 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en su lujoso departamento del barrio de Palermo, en Buenos Aires.

Todo comenzó cuando la empleada doméstica y el portero del edificio alertaron a las autoridades ante la inusual ausencia del académico. Al forzar la entrada, encontraron el escenario del crimen: el cuerpo sin vida de Jiménez presentaba signos de violencia, y en el lugar había rastros de alcohol y sustancias prohibidas, según reportes preliminares.

Las investigaciones revelaron que una joven de 17 años contactaba a hombres a través de aplicaciones de citas. Con el economista, cultivó una falsa relación afectiva que incluso los llevó a tatuarse símbolos de pareja, ganándose así su plena confianza.

Tinder Foto: AFP

En su tercer encuentro, la menor propuso incluir a dos amigas más. Lo que parecía una reunión casual se convirtió en una trampa mortal: una de las jóvenes salió con la excusa de comprar más bebidas, pero regresó acompañada de cuatro hombres armados.

Los recién llegados sometieron a Jiménez a golpes, lo ataron y saquearon su departamento, llevándose dinero, dispositivos electrónicos y otros objetos de valor. Un séptimo cómplice esperaba afuera en un vehículo para facilitar su escape.

Las cámaras de seguridad del edificio fueron clave para identificar a los sospechosos. En los siguientes días, la policía detuvo a todos los involucrados, incluida la menor de edad. Durante el allanamiento a su vivienda, se incautaron 14 teléfonos móviles, dos tablets, una laptop y marihuana, lo que sugiere que este grupo habría estado activo durante un tiempo prolongado.

Pablo Jiménez no era una víctima cualquiera. Con una destacada trayectoria académica, egresó de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y obtuvo dos maestrías en prestigiosas instituciones: una en Políticas Públicas en la Universidad de Columbia (EE. UU.) y otra en Economía en el Instituto Di Tella. Su muerte no solo enlutó a su familia, sino también al mundo intelectual que lo admiraba.